Erice, inaugurata la Palestra di Porta Spada: dopo decenni torna agli studenti

Dopo diversi decenni di inutilizzo, la Palestra di Porta Spada, nel centro storico di Erice, torna alla sua funzione originaria e si prepara ad accogliere gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” per le lezioni di Scienze Motorie. Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione della struttura, recuperata grazie a un importante intervento di riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria finanziato con fondi PNRR per un importo di 1.714.524,85 euro. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di Erice, Daniela Toscano, insieme alla Giunta comunale, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, e la dirigente scolastica dell’Istituto Florio, Pina Mandina. Presenti anche rappresentanti della Prefettura, delle Forze dell’Ordine, dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Trapani e del CONI. Numerosi gli studenti intervenuti, protagonisti di una giornata dedicata al valore dello sport nella formazione e nella crescita dei giovani.

Una struttura per 150 studenti

La disponibilità dell’impianto è il risultato di un accordo di collaborazione tra il Comune di Erice e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente competente per gli istituti di istruzione superiore. La sinergia ha permesso di destinare la palestra alle esigenze scolastiche degli studenti della sede di Palazzo Sales, nel centro storico, circa 150 ragazzi che potranno finalmente svolgere le attività motorie in uno spazio adeguato. La sindaca Daniela Toscano ha sottolineato il significato del recupero: “Dopo diversi decenni, la Palestra di Porta Spada può finalmente essere messa a disposizione dei nostri studenti“. La prima cittadina ha evidenziato il lavoro congiunto tra enti e uffici comunali, oltre all’impegno necessario per intercettare e gestire il finanziamento PNRR, tra monitoraggio e rendicontazione. “Per noi era importante che l’investimento realizzato non si limitasse al recupero dell’immobile, ma trovasse una funzione concreta a servizio della comunità e un utilizzo concreto rispetto alla sua funzione originaria”, ha aggiunto, ricordando il valore della presenza dell’Istituto Alberghiero nel borgo.

Quinci: “Un nuovo spazio di sport e aggregazione”

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che ha evidenziato il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa. “Un nuovo spazio di sport e di aggregazione è sempre una buona notizia. Quando poi è frutto di una reale sinergia tra istituzioni, assume anche un carattere sociale e rafforza il senso di comunità. Ancora più importante quando si tratta di uno spazio messo a disposizione dei giovani e in particolare degli studenti, come nel caso della Palestra di Porta Spada”. Quinci ha ricordato l’investimento di circa 1,7 milioni di euro del Comune e la collaborazione con il Libero Consorzio, che ha ottenuto la struttura in concessione. L’impianto sarà al servizio dell’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio”, ma potrà essere utilizzato anche dalle società sportive locali che ne faranno richiesta per le proprie attività. Il presidente ha definito l’intervento un lavoro di squadra che pone le basi per un nuovo modello di gestione del territorio, capace di mettere al centro le esigenze degli studenti e le politiche giovanili e sportive. “La collaborazione, tra Enti locali e tra istituzioni, non va soltanto rafforzata ma consegnata ad un percorso costante di sintesi, in grado di entrare nel merito dei problemi e di risolverli coordinando risorse e soluzioni”, ha concluso.

Apertura anche alle società sportive

La palestra non sarà destinata esclusivamente alle attività didattiche. Compatibilmente con gli orari scolastici e in coordinamento con l’istituzione scolastica, la struttura potrà infatti essere utilizzata anche in orario extrascolastico, offrendo nuove opportunità alle associazioni e alle società sportive del territorio. Un recupero che restituisce così alla comunità ericina non soltanto un edificio riqualificato, ma uno spazio di aggregazione e sport rimasto inutilizzato per decenni.