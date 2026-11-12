Elezioni, Vincenzo Russo “Social non fanno cambiare idea ma rafforzano posizioni”

MILANO (ITALPRESS) – L’applicazione dei principi neuroscientifici alla comunicazione politica consente di analizzare e misurare la reazione emotiva dei cittadini di fronte alle dinamiche elettorali. E’ quanto emerso nell’intervista realizzata dall’Agenzia di stampa Italpress al professor Vincenzo Russo, docente all’Università IULM e autore del libro “Come e perchè si vota: la neuropolitica e le scelte elettorali”, e a Maurizio Trezzi, docente IULM e autore della postfazione del volume.“Le neuroscienze ci hanno insegnato una cosa importante: noi più che essere delle macchine pensanti che si emozionano, siamo delle macchine emotive che pensano”, ha spiegato Russo. Il docente ha evidenziato come la prima parte del cervello ad attivarsi di fronte agli stimoli sia quella più antica, legata alle emozioni, la quale condiziona successivamente la valutazione razionale. “Di fronte alle evidenze troviamo sempre una giustificazione emotiva, anche perchè il tema del voto non è soltanto una scelta di un candidato, ma ha a che fare con la propria identità e appartenenza, tutti elementi che hanno una potenza evocativa ed emozionale enorme”, ha aggiunto l’autore. Da parte sua, Trezzi ha ricordato che l’analisi condotta con risonanze magnetiche ed elettroencefalogrammi permette di “andare a investigare esattamente qual è il patrimonio emozionale ed emotivo che porta un elettore a compiere una scelta”. “Al contrario di quello che gli stessi elettori probabilmente pensano – ha affermato Trezzi – si tratta di scelte molto più emotive e molto meno razionali”. Un ampio passaggio dell’intervista è stato dedicato all’impatto dei media e dei social network. Richiamando la copertina del saggio, che riprende Totò mentre urla con il megafono “Vota Antonio”, Russo ha osservato come la comunicazione attuale sia diventata pervasiva e fortemente semplificata. Tuttavia, la struttura degli algoritmi comporta un rischio preciso: “L’algoritmo che ti ripropone il tuo pensiero ha creato un meccanismo molto potente di radicamento e radicalizzazione delle posizioni”. Pertanto, “paradossalmente il social media difficilmente fa cambiare idea all’elettore, ma può rafforzare molto la posizione che uno già aveva. Gli elettori si confermano sui social, ma difficilmente si conquistano quelli nuovi”, ha chiarito Russo. Analizzando la figura di Donald Trump e l’uso dell’iperbole persuasiva e della “pre-suasione”, l’autore ha segnalato come i messaggi emotivi perdano efficacia nel lungo periodo se non supportati da azioni concrete: “Il problema è stato l’effetto economico che poi ha avuto la sua politica, diventato una perdita; e la perdita per il cervello è il peggiore dei suoi mali, data la nostra profonda avversione alle perdite”. In relazione all’astensionismo giovanile, Russo ha evidenziato che la disillusione nasce dal fatto che i giovani “non si percepiscono controllori del futuro”. Ciononostante, la neuropolitica si propone come uno strumento diagnostico a tutela della democrazia per “aiutarci a capire quali sono gli errori che possiamo commettere”. Essendoci 168 bias cognitivi nel cervello, la conoscenza delle dinamiche cerebrali consente di “essere un pochino più capaci di controllare le proprie reazioni emotive verso una salvaguardia della democrazia”. In conclusione, Trezzi ha richiamato l’importanza dell’etica nella comunicazione politica: “Non si tratta di utilizzare questi meccanismi per cercare di fregare l’elettore e portarlo dalla propria parte, ma al contrario di utilizzarli per aumentare la partecipazione al processo democratico”. I dati alla base del libro derivano dall’attività di ricerca del Behavior and Brain Lab dell’Università IULM, il centro di neuromarketing diretto da Russo e nato con il sostegno del presidente emerito del CdA Gianni Puglisi, autore della prefazione del testo. (ITALPRESS).

Foto: Italpress