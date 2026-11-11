Allarme bomba nelle scuole “siamo venuti per annientarvi” nella mail. Cosa accade. VIDEO

Una nuova ondata di allarmi bomba ha interessato questa mattina diverse scuole in tutta Italia e man mano in Irlanda del Nord e nel Regno Unito, comprese quelle in Provincia di Trapani, raggiunte dalle 9.50 in poi da una mail contenente minacce di attentati esplosivi. In particolare il mittente delle mail minaccia di avere collocato un ordigno con innesco a distanza in edifici scolastici non specificati e minaccia ulteriori attacchi. Un pò come sta accadendo per i voli aerei. Non si sa però se ci sia un collegamento ma comunque sembra far parte di un disegno di ‘strategia della tensione’ che comporta evacuazioni, forze dell’ordine sul posto, artificieri e polizia postale in azione. Pare che siano state adottate tecniche di falsificazione degli indirizzi email. Alle ore 16, la premier ha convocato un incontro a Palazzo Chigi: “Le segnalazioni sembrano riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari – scrive su Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni -. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”. “Ogni affermazione nell’immediatezza rischia di essere inopportuna e inappropriata. È prematuro parlare di regia comune” dichiara il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invitato a non attribuire automaticamente queste iniziative a strategie internazionali, ricordando che dietro simili comunicazioni possono esserci anche mitomani o autori di procurati allarmi.

Il messaggio minatorio

“Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce “leader del Vilajat del Misoginistan” e minaccia: “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”. Nel messaggio si legge: “Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”. Inoltre, prosegue, “abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Dopodiché “finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

La situazione a Trapani

Nel territorio della provincia di Trapani, in particolare, sono state evacuate a scopo precauzionale la sede centrale e le succursali del liceo scientifico-classico “Fardella-Ximenes” di Trapani. A Mazara del Vallo l’allarme ha interessato tutte le scuole, compresi i plessi dell’istituto comprensivo “Borsellino-Ajello”, del “Boscarino-Castiglione“. A Marsala evacuate diverse scuole del centro e delle contrade, dal Mazzini alle scuole elementari e medie, come la “Sturzo-Asta” e un plesso di SS Filippo e Giacomo. Un’onda che si è dffusa a varie scuole e plessi della Provincia di Trapani. La Questura sta effettuando ulteriori verifiche per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri istituti. Al momento, dunque, le evacuazioni rappresentano misure esclusivamente precauzionali, adottate per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i controlli e garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Saranno gli esiti delle verifiche a stabilire l’eventuale presenza di rischi effettivi.

Parla la Cyber Security Foundation

“Quanto accaduto oggi in centinaia di scuole italiane dimostra come una minaccia veicolata attraverso strumenti digitali possa produrre conseguenze concrete anche in assenza di un attentato effettivo. Bastano poche email per interrompere le attività scolastiche, mobilitare le forze dell’ordine e generare apprensione in migliaia di famiglie. È un meccanismo che sfrutta una profonda asimmetria: chi minaccia può agire con risorse minime, mentre le istituzioni sono chiamate ad attivare procedure complesse e impegnative per garantire la sicurezza dei cittadini. Il danno, in questi casi, può essere reale anche quando la bomba non c’è”. Lo dichiara Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Foundation. “La circostanza che il testo delle minacce sia sostanzialmente identico a quello già diffuso il 2 novembre, pur con una diversa firma, rende ancora più evidente un rischio spesso sottovalutato: l’assuefazione. La ripetizione degli allarmi può progressivamente indebolire la percezione del pericolo, inducendo a considerare ordinario ciò che ordinario non è. Sarebbe un errore gravissimo, perché ogni segnalazione deve essere valutata con la massima attenzione. Chi utilizza questi strumenti non colpisce soltanto un edificio o un’istituzione: mette alla prova la capacità di risposta dello Stato e la fiducia dei cittadini nei sistemi di sicurezza”. Per Proietti “non è secondario che a essere colpite siano proprio le scuole, luoghi nei quali si formano le conoscenze, il senso critico e la consapevolezza delle nuove generazioni. È qui che si costruisce il futuro di un Paese informato, preparato e capace di riconoscere e affrontare le minacce. Per questo è necessario rafforzare il coordinamento tra istituzioni scolastiche, autorità di pubblica sicurezza e organismi competenti in materia di cybersicurezza, anche attraverso un protocollo nazionale per la gestione delle minacce digitali su larga scala. Proteggere le scuole significa difendere non soltanto la sicurezza degli studenti, ma anche la libertà di crescere e formarsi senza che la paura condizioni la vita quotidiana”, conclude Proietti.

News da Mazara

Dal sindaco di Mazara Salvatore Qunci arriva la prima dichiarazione sui fatti di questa mattina: “Alcune scuole di Mazara del Vallo, di ogni ordine e grado, hanno ricevuto intorno alle ore 10,00, una mail contenente una grave minaccia nella quale un individuo, presentandosi con una presunta identità, sostiene di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno degli edifici scolastici. La comunicazione, dal contenuto particolarmente inquietante, si inserisce in un quadro di analoghe segnalazioni che stanno interessando anche altre città italiane. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine delle minacce e verificarne l’attendibilità. A scopo esclusivamente precauzionale è stata disposta l’evacuazione di tutte le scuole del territorio comunale. Contestualmente sono state interessate la Prefettura e la Questura e gli artificieri stanno raggiungendo Mazara del Vallo per effettuare controlli approfonditi negli istituti scolastici. Le operazioni di evacuazione si sono svolte rapidamente e in maniera ordinata grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici, del personale docente e degli studenti che hanno seguito con compostezza le procedure previste. Comprendo la preoccupazione delle famiglie – dichiara il sindaco Quinci – ma voglio invitare tutti alla calma. Abbiamo agito immediatamente adottando ogni misura precauzionale necessaria. Tutte le autorità competenti sono state coinvolte e sono in corso le verifiche per accertare la fondatezza delle minacce. Altresì la sicurezza dei nostri figli viene prima di ogni altra cosa e per questo stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione e attendiamo con fiducia l’esito dei controlli. L’Amministrazione comunale mantiene un contatto costante con le autorità preposte alla sicurezza e invita la cittadinanza a evitare la diffusione di notizie non verificate, facendo riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili gli esiti delle verifiche”.

Cosa succede a Marsala

Allarme bomba anche a Marsala stamattina. Sono in corso le operazioni di verifica e bonifica da parte delle Forze dell’Ordine negli Istituti scolastici interessati, in alcuni dei quali si è recata la sindaca Andreana Patti. La stessa, assieme ad altri Rappresentanti istituzionali e alla Polizia Municipale, ha seguito gli interventi di controllo che finora hanno dato esito negativo. “Non sottovalutiamo nulla, afferma la sindaca di Marsala, e invitiamo la cittadinanza a comportamenti adeguati al fine di favorire le evacuazioni e non intralciare il traffico in prossimità delle scuole. L’attenzione è massima anche da parte della Prefettura di Trapani”. A Marsala il primo intervento ha riguardato la scuola “S. Pellegrino”, dove si stavano recando le autorità quando la sindaca è stata informata dalla Prefettura della situazione che stava interessando il territorio. Da quel momento è stata attivata la macchina organizzativa per gestire l’emergenza. A riferirlo è l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Flavio Coppola, che ha seguito personalmente le operazioni, raggiunto telefonicamente mentre si trovava all’interno della scuola Mazzini. È stato coinvolto l’intero comando della Polizia Municipale, impegnato a raggiungere i diversi istituti per collaborare nella gestione dell’uscita degli alunni e nel loro smistamento all’esterno degli edifici. All’interno delle scuole sono invece entrati Carabinieri e Polizia per effettuare gli opportuni controlli e rilievi. L’assessore ha inoltre confermato che l’allarme ha interessato anche gli istituti che a Marsala avrebbero dovuto svolgere il doppio turno. In diversi casi è stata sospesa la mensa e i bambini sono stati mandati anticipatamente a casa. Coppola ha infine ricondotto l’episodio al più ampio clima di allarme che sta interessando le scuole in diverse zone d’Italia, escludendo che si tratti di una situazione circoscritta a Marsala o di una minaccia indirizzata a un singolo istituto.