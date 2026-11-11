A Marsala la biblioteca diventa itinerante grazie ad un minibus del Comune

A Marsala i libri si preparano a mettersi in viaggio. Non saranno più soltanto i cittadini a raggiungere la biblioteca comunale, ma sarà quest’ultima ad andare incontro ai lettori, raggiungendo contrade, scuole e spazi pubblici della città. La Giunta comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti ha approvato il progetto “Piccoli Lettori in Viaggio – Strade, Storie e Fantasia”, che prevede la trasformazione di un Fiat Ducato di proprietà del Comune in un Bibliobus, una biblioteca itinerante pensata soprattutto per i più piccoli.

Un furgone per portare i libri nei quartieri

Non si tratterà soltanto di un mezzo carico di libri, ma di un vero e proprio spazio culturale mobile, destinato a raggiungere i quartieri, fermarsi davanti alle scuole e nei principali luoghi di aggregazione. L’obiettivo è rendere la biblioteca più vicina ai cittadini, superando le distanze e le difficoltà che talvolta impediscono alle famiglie di usufruire dei servizi culturali.

Letture, laboratori e attività per bambini

Il Bibliobus offrirà diversi servizi, a partire dal prestito dei libri, affiancato da incontri di lettura, momenti di narrazione, attività dedicate alla prima infanzia e laboratori creativi rivolti a bambini e famiglie. Un programma pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso esperienze coinvolgenti e occasioni di condivisione.

Una rete tra istituzioni e territorio

Il progetto punta a trasformare la lettura in un’esperienza accessibile a tutti, portandola anche fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Per raggiungere questo obiettivo sarà importante costruire una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari, coinvolgendo le diverse realtà del territorio. Con il Bibliobus, la cultura potrà così raggiungere anche chi vive nelle contrade più distanti dal centro cittadino.