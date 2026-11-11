Giorgio Chinnici, il rigore e la gentilezza: il 13 novembre la presentazione a Palermo

“Giorgio Chinnici, il rigore e la gentilezza“, una nuova pubblicazione di Navarra Editore, curata da Francesco Lepore, restituisce un ritratto ampio e articolato di Giorgio Chinnici, protagonista della stagione di rinnovamento civile e politico che attraversò Palermo dopo gli anni delle stragi.

Il volume sarà presentato per la prima volta a Palermo venerdì 13 novembre, nella Chiesa del Santissimo Salvatore.

Il libro offre una lettura ampia e diversificata della figura di Giorgio Chinnici, attraverso i suoi scritti, i discorsi, i contributi scientifici e le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso il percorso. Ne emerge il ritratto di un uomo nel quale il rigore morale non era mai disgiunto dalla gentilezza e dalla benevolenza umana, qualità che ne contraddistinsero l’impegno politico e civile.

Accanto all’attività pubblica, il volume approfondisce il suo profilo di docente universitario, criminologo e studioso di diversi fenomeni sociali, a partire da quello mafioso. Una ricerca rigorosa, condotta con metodo e attenzione, che rappresenta una delle cifre più significative della sua attività intellettuale.



La presentazione del volume si terrà proprio a Palermo, venerdì 13 novembre alle ore 17:30, nella Chiesa del Santissimo Salvatore, in via Vittorio Emanuele 396/A.

L’incontro sarà un’occasione per ripercorrere la figura e l’eredità intellettuale, politica e umana di Giorgio Chinnici attraverso le voci di chi ha contribuito alla realizzazione del libro e di quanti continuano a custodirne e valorizzarne la memoria.

Un appuntamento che va oltre la presentazione editoriale: un momento di memoria e confronto per tornare a riflettere su una stagione importante della storia di Palermo e su un’esperienza di impegno civile che conserva ancora oggi il suo valore.

L’appuntamento

Venerdì 13 novembre 2026, ore 17:30

Chiesa del Santissimo Salvatore

Via Vittorio Emanuele, 396/A – Palermo

Giorgio Chinnici, il rigore e la gentilezza. Tra ricerca e impegno civile

A cura di Francesco Lepore

Navarra Editore