Caro-traghetti, scontro tra sindaci e Regione: Aricò difende le tariffe

I Comuni delle Isole di Sicilia hanno aderito alla mobilitazione unitaria promossa dalle Associazioni di Categoria, dai Comitati Civici e dalla Popolazione locale a tutela della continuità territoriale e della sostenibilità economica delle tariffe riguardanti i collegamenti marittimi per chiedere la revoca dell’ultimo aumento del 18% e un tavolo tecnico per affrontare le problematiche riguardanti i collegamenti marittimi. L’ultimo aumento del 18% viene a determinare un aumento complessivo dell’84% a partire dal 2022, incidendo negativamente sull’economia locale, sulle famiglie e sulle fasce sociali più deboli, favorendo lo spopolamento invernale e l’impoverimento sociale e culturale delle comunità isolane. Inoltre, le sempre più evidenti criticità riguardanti i collegamenti e lo stato dei mezzi incidono negativamente sul diritto alla continuità territoriale, sul diritto all’istruzione e sul diritto alla salute.

I Sindaci delle isole di Sicilia, insieme ad alcuni rappresentanti delle Associazioni di categorie e dei Comitati, hanno chiesto un incontro al Presidente della regione per rappresentare il disagio e le necessità delle popolazioni isolane e rappresentare, ancora una volta, le problematiche riguardanti i servizi marittimi, al fine di ricercare delle soluzioni adeguate ai bisogni delle comunità locali e invitano la popolazione e le istituzioni a condividere le motivazioni della mobilitazione promossa in merito. A firmare il documento anche i sindaci Fabrizio D’Ancona di Pantelleria e Giuseppe Pagoto delle Isole Egadi.

Dall’assessore Aricò però, ieri arriva un’ulteriore comunicazione: “Come avevamo già affermato lo scorso settembre, ribadiamo che le corse regionali per il trasporto marittimo non hanno subito aumenti e non ne subiranno. Confermiamo che si tratta di un impegno che il governo Schifani intende mantenere. Dal nostro insediamento, quattro anni fa, non abbiamo mai incrementato di un solo centesimo le tariffe a carico dell’utenza nell’ambito dei servizi oggetto delle commesse regionali”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità in merito alla nota diffusa dai sindaci dei Comuni delle Isole di Sicilia per chiedere una revoca dell’ultimo aumento de 18% adottato dagli armatori sulle tariffe dei collegamenti marittimi e l’istituzione di un tavolo tecnico.

“Siamo disponibili a incontrare i primi cittadini dei Comuni isolani e concordiamo sulla necessità di contenere il costo dei biglietti – afferma Aricò – ma è bene ricordare lo sforzo compiuto in questi anni. Mentre l’aumento dei costi per molti fattori che incidono sui trasporti è cresciuto, in base ai dati disponibili negli ultimi quattro anni l’importo dei biglietti delle corse regionali è rimasto invariato. Nello stesso periodo, si sono registrati, invece, significativi aumenti dei costi dovuti in larga parte alla crisi iraniana, ma la Regione ha assorbito la totalità dell’aumento dei costi senza trasferirlo sulle tariffe dei servizi regionali. È una scelta precisa, che conferma la volontà del governo Schifani di tutelare la mobilità dei siciliani e garantire la continuità dei collegamenti marittimi senza gravare ulteriormente sui cittadini. E così continueremo a fare per quanto riguarda le corse oggetto di finanziamento regionale”.