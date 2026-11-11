Droga e mancato rispetto dei domiciliari, diverse denunce tra Marsala e Campobello

Nel fine settimana i Carabinieri del Reparto Territoriale di Marsala e della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, in conformità anche con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida. Nel corso di questi servizi, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, sono stati controllati 101 veicoli e 211 persone, sei delle quali venivano deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, nello specifico: un cittadino straniero 22enne, che fermato per un controllo rifiutava di fornire le proprie generalità e veniva trovato in possesso di gr. 5,5 di hashish suddivisa in dosi e 1,8 gr. di cocaina anch’essa divisa in dosi, oltre a denaro contante suddiviso in banconote e monete di vario taglio, (il tutto sottoposto a sequestro); un 30enne di Mazara del Vallo, sorpreso a cedere cocaina ed eroina per gr. 0,25 cadauno (sottoposto a sequestro) ad un soggetto assuntore; un 70enne di Campobello di Mazara, che sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi, a bordo della sua autovettura in orario non autorizzato si allontanava senza giustificato motivo dal luogo di detenzione; un 39enne di Marsala, che sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari non veniva trovato in casa al momento del controllo; un 20enne di Mazara, sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto della patente di guida, mai conseguita; un 27enne di Milano, che fermato per un controllo, veniva trovato in possesso di una mazza da baseball (sottoposta a sequestro) senza giustificarne il motivo.

Nell’arco dei suddetti servizi venivano in oltre effettuate 5 perquisizioni personali/veicolari, segnalati tre uomini alla locale prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanza stupefacente, contestate 8 contravvenzioni al codice della strada ed effettuato il controllo di 48 soggetti sottoposti a misure giudiziarie. Il Comando Provinciale di Trapani proseguirà lo svolgimento di questi servizi straordinari di controllo del territorio, al fine di accentuare i controlli volti al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e il controllo di tutte quelle situazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza e sull’ordine pubblico.