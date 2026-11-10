Taormina Food Expo 2026, al via la quinta edizione della fiera dell’agroalimentare d’eccellenza

TAORMINA (ITALPRESS) – Torna per la sua quinta edizione Taormina Food Expo, l’appuntamento che mette al centro le produzioni agroalimentari di eccellenza della Sicilia e le loro prospettive sui mercati nazionali e internazionali. Dal 12 al 15 novembre 2026, il Palacongressi di Taormina sarà per quattro giorni un punto d’incontro tra produttori, buyer italiani e stranieri, istituzioni e pubblico, con ingresso libero per i visitatori dalle ore 10:00 alle 21:00.

Giunta al quinto anno, la manifestazione conferma la sua formula di fiera espositiva e incoming, rafforzando la vocazione internazionale con la partecipazione di delegazioni estere ICE/ITA, da Moldavia, Romania e Malta, attese già dal giorno inaugurale.

Il programma si apre giovedì 12 novembre con il saluto di benvenuto alle autorità e alle delegazioni estere (ore 15:30), seguito dall’inaugurazione e dall’apertura degli stand con visita guidata delle autorità al Piano 4 (ore 16:00). Nel pomeriggio spazio al talk show con le interviste alle personalità partecipanti (ore 17:30) e al primo cooking show dedicato ai piatti gastronomici del territorio con degustazione di vini, nella Sala piano -1 (ore 18:30, con ticket). Chiusura degli stand alle 21:00.

Venerdì 13 novembre la giornata è dedicata al business: dopo l’apertura degli stand (ore 10:00) e i saluti alle delegazioni dei buyer (ore 10:15), si svolgeranno gli incontri B2B con i buyer ICE/ITA (ore 10:30, Sala Piano 2) e, nel pomeriggio, ulteriori appuntamenti B2B (ore 14:30). Alle 12:00 e alle 18:30 tornano i cooking show con degustazione di vini (con ticket). Alle 15:30 è in programma il convegno “L’Agroalimentare Siciliano: Valore Economico, Identità e Sfide nei Mercati Globali” (Auditorium “sala B”, Piano 1), dedicato al peso dell’agrifood sull’economia e sull’occupazione dell’Isola, alla sostenibilità, alla tutela delle filiere corte e alla valorizzazione dei prodotti DOP, IGP, STG, PAT e Presìdi, con un focus su digitalizzazione e internazionalizzazione per le PMI siciliane.

Sabato 14 novembre la mattina si apre con gli incontri B2B con i buyer ICE/ITA (ore 10:30) e il cooking show delle 12:00; nel pomeriggio, alle 15:00, gli incontri B2B con i buyer di Moldavia, Romania, Malta e italiani. Alle 15:30 il convegno “Dalla Terra alla Tavola: Il Turismo Enogastronomico come Volano di Sviluppo del Territorio” (Auditorium “sala B”, Piano 1) approfondirà il ruolo dell’enogastronomia come prima motivazione di viaggio nei borghi e nell’entroterra siciliano, con esempi e buone pratiche di reti d’impresa, strade del vino e del gusto ed esperienze esperienziali, oltre a strategie di marketing territoriale e sinergie tra produttori locali, settore ricettivo e balneare. In serata, cooking show delle 18:30 e chiusura stand alle 21:00.

La giornata conclusiva di domenica 15 novembre si apre con gli incontri B2B con i buyer di Moldavia, Romania, Malta e italiani (ore 10:30) e il cooking show delle 12:00. Nel pomeriggio, alle 15:30, l’area talk show ospiterà le interviste agli espositori; alle 18:30 ultimo cooking show con degustazione di vini, seguito alle 18:00 dalla cerimonia di chiusura con il saluto alle autorità e la consegna degli attestati di partecipazione. Chiusura degli stand alle 19:00.

“Tagliare il traguardo della quinta edizione – sottolineano Filippo Scivoli, presidente CNA Sicilia, Piero Giglione, segretario CNA Sicilia, e Tindaro Germanelli, segretario CNA Agroalimentare Sicilia – è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la validità di un modello che unisce esposizione, incontri B2B e approfondimento culturale. Taormina Food Expo vuole essere sempre più una piattaforma concreta di crescita per le imprese siciliane, capace di coniugare identità territoriale, innovazione e apertura ai mercati internazionali”.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).