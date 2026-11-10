Mazara, i commercianti: “Il mercato del pesce di Piazzetta dello Scalo non deve morire”

Il mercato del pesce di Piazzetta dello Scalo deve tornare a vivere. A lanciare l’appello sono gli storici commercianti ittici di Mazara del Vallo, che chiedono di salvaguardare uno dei luoghi simbolo della marineria locale e delle tradizioni cittadine. “Non lasciamo morire la nostra storia” è il messaggio che accompagna la loro denuncia, raccolta da Trinacria Report, davanti a uno scenario che oggi appare profondamente diverso rispetto al passato. Il ricordo è quello di un mercato che era un’esplosione di vita, colori e suoni. Non c’era soltanto il pesce: tra i banchi si trovavano galline, trecce d’aglio, cipolle e prodotti di ogni genere. C’erano anche gli ambulanti marsalesi, con il loro vino, l’aceto e le specialità caserecce. Un mercato popolare, animato, nel quale si incontravano commerci, tradizioni e persone. “Sembrava il mercato di una volta”, raccontano i commercianti.

L’appello

Il confronto con il presente, però, è amaro. Tornati nel 2026, gli storici operatori si sono trovati davanti a una realtà che descrivono come desolante: “Non esiste più niente, è completamente vuoto. Non è più il mercato di una volta”. Una trasformazione che, secondo i promotori dell’appello, rischia di cancellare un pezzo importante dell’identità marinara mazarese. La richiesta arriva in una fase in cui il Comune sta cercando di individuare un nuovo modello di gestione per la struttura. Come riportato da ItacaNotizie lo scorso 8 ottobre, dopo gli interventi di riqualificazione, l’Amministrazione ha avviato una consultazione preliminare di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici. L’obiettivo è affidare in concessione il mercato all’ingrosso, quello al dettaglio o entrambe le attività, puntando anche sulla valorizzazione del pescato locale.

Scalo e Porto: due facce della stessa medaglia

La riqualificazione è stata sostenuta da un finanziamento di circa un milione di euro del Ministero dell’Agricoltura, al quale si sono aggiunti circa 150 mila euro del Gal Pesca per gli arredi. Tra le prospettive indicate dall’Amministrazione figura anche la possibilità di realizzare un hub dedicato alla vendita, alla degustazione e alla promozione del pescato, con esperienze turistiche e strumenti di tracciabilità. La scadenza per presentare le manifestazioni di interesse è fissata al 15 dicembre 2026. Ma il rilancio del mercato si intreccia inevitabilmente con le condizioni generali della marineria e del porto. Proprio lo scalo mazarese è tornato al centro del dibattito cittadino per l’ipotesi di inserimento nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Un percorso che potrebbe aprire nuove prospettive per infrastrutture, dragaggi, cantieristica e attività legate all’economia del mare, ma che richiede ancora passaggi istituzionali e tecnici.

Restituire vitalità ai pescatori

Per gli storici commercianti, intanto, la priorità è restituire vitalità a un luogo che per generazioni ha rappresentato molto più di uno spazio commerciale. Il mercato di Piazzetta dello Scalo è stato un punto di riferimento per la pesca, per le famiglie e per la vita quotidiana della città. La sua progressiva scomparsa non viene vissuta soltanto come una perdita economica, ma anche come l’allontanamento da tradizioni che rischiano di non essere più tramandate. L’appello è dunque rivolto a chi può contribuire a invertire la rotta: riportare operatori, attività e persone all’interno della struttura, affinché il mercato torni a essere un luogo vissuto e riconoscibile. Perché recuperare Piazzetta dello Scalo significa anche provare a salvaguardare una parte della storia di Mazara e della sua marineria.