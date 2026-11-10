Mazara, mensa scolastica: nuove regole per famiglie e studenti

Nuove regole per il servizio di refezione scolastica a Mazara del Vallo. Il Consiglio comunale, la scorsa settimana, ha approvato all’unanimità dei presenti il regolamento che disciplina l’organizzazione e la gestione della mensa nelle scuole statali del territorio. Un provvedimento composto da 13 articoli che interviene su diversi aspetti, dalle modalità di iscrizione al sistema di pagamento, fino alle agevolazioni per le famiglie e al monitoraggio della qualità dei pasti. Tra gli elementi principali la definizione delle priorità per l’accesso al servizio. Sarà il sindaco, attraverso una direttiva annuale, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, a stabilire quali ordini e gradi scolastici potranno usufruire della refezione. La precedenza sarà riconosciuta alla scuola dell’infanzia, seguita dalla scuola primaria e, infine, dalla secondaria di primo grado. Potranno beneficiare del servizio anche docenti e personale educativo impegnati nelle attività di vigilanza e assistenza durante il consumo dei pasti. Il regolamento stabilisce che l’accesso alla mensa avvenga attraverso una domanda di iscrizione da presentare online, utilizzando la piattaforma informatica comunale. Alla richiesta dovrà essere allegata l’attestazione ISEE, necessaria per l’applicazione di eventuali agevolazioni tariffarie. In assenza della certificazione sarà applicata la tariffa massima prevista.

La contribuzione sarà gestita attraverso un sistema di credito prepagato, ricaricabile tramite PagoPA. Gli importi verranno poi scalati in base alle presenze registrate nel sistema informatico e, proprio per questo, sarà importante comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dell’alunno, per consentire la disdetta del pasto. Sono previste riduzioni tariffarie per le famiglie con più figli iscritti al servizio, oltre che per i minori in affido familiare e per quelli con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992. Il regolamento contempla inoltre la possibilità di predisporre diete speciali per motivi sanitari documentati, esigenze temporanee e ragioni etiche o religiose. La nuova disciplina riconosce alla refezione scolastica una funzione che va oltre la semplice somministrazione dei pasti. Il momento della mensa viene infatti considerato parte integrante del progetto educativo, occasione di socializzazione, inclusione e crescita personale. L’obiettivo è promuovere una corretta educazione alimentare attraverso pasti equilibrati, nel rispetto delle linee guida sanitarie e delle diverse esigenze degli alunni. Un ruolo nel controllo del servizio sarà affidato infine alla Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei genitori, insegnanti degli Istituti comprensivi e referenti comunali. L’organismo avrà funzioni consultive e propositive e potrà effettuare visite nei locali durante la consumazione dei pasti, contribuendo così al monitoraggio della qualità e del rispetto delle disposizioni previste. Con il voto del Consiglio comunale viene dunque definito un nuovo quadro regolamentare per un servizio che coinvolge direttamente le famiglie e la comunità scolastica. La sua concreta applicazione dipenderà, per ciascun anno, dalle risorse disponibili e dalle direttive che stabiliranno le scuole ammesse alla refezione.