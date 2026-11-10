Ryanair cambia le regole a Birgi per check-in e bagagli

Nuove disposizioni per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Trapani Birgi. Da oggi, martedì 10 novembre 2026, Ryanair modifica e anticipa la chiusura del check-in e della consegna dei bagagli da stiva: non più 40, ma 60 minuti prima dell’orario di partenza del volo. La modifica comporta, di fatto, che è preferibile che i viaggiatori non arrivino in aeroporto a ridosso della partenza. Una novità da tenere bene a mente per evitare brutte sorprese al momento dell’imbarco.

La compagnia aerea ha motivato la decisione con la necessità di garantire più tempo per i controlli di sicurezza e, nei casi previsti, per le verifiche dei documenti di identità e dei passaporti. La nuova regola interesserà i voli Ryanair in partenza da Birgi a partire dalla data indicata. Ai passeggeri viene quindi raccomandato di organizzare con maggiore anticipo il proprio arrivo in aeroporto e di verificare le indicazioni relative al singolo volo.