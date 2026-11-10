Marsala: sì a energie rinnovabili e rispetto a scuola, no ai souvenir mafiosi

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato una mozione per l’adesione al Trattato internazionale di non proliferazione dei combustibili fossili e due atti di indirizzo: uno per contrastare la vendita e la commercializzazione di souvenir e prodotti che richiamano, celebrano o rappresentano positivamente la cultura mafiosa e la criminalità organizzata; l’altro sull’educazione al rispetto e contro la violenza di genere. Due provvedimenti che affrontano temi differenti, ma che chiamano in causa il ruolo dell’amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente, della legalità e dell’identità del territorio.

La mozione sui combustibili fossili

La mozione sui combustibili fossili punta a sostenere la richiesta di un trattato internazionale finalizzato a fermare nuove esplorazioni e nuove infrastrutture per l’utilizzo di carbone, petrolio e gas, prevedendo una progressiva eliminazione della loro produzione. Il documento richiama gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, le evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici e i rischi ambientali, economici e sociali legati alla dipendenza dalle fonti fossili. Con l’approvazione della mozione, il Consiglio impegna il sindaco e la Giunta ad aderire formalmente all’iniziativa, comunicando il sostegno del Comune ai promotori della campagna internazionale. Tra gli impegni previsti anche quello di promuovere presso l’Anci l’adesione di altre città italiane e di sollecitare il Governo nazionale a sostenere il Trattato. Il documento richiama inoltre la necessità di favorire una riconversione degli investimenti di Eni verso le energie rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi climatici internazionali. Prevista anche la promozione, eventualmente in collaborazione con GEA – Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, di iniziative pubbliche, percorsi formativi e informativi, attività di ricerca e progetti per ridurre le emissioni nel territorio comunale e rafforzare le politiche locali di riconversione ecologica.

No alla vendita di souvenir che richiamano la mafia

Il secondo provvedimento riguarda invece la tutela dell’immagine e dell’identità culturale di Marsala. L’atto di indirizzo chiede all’Amministrazione comunale di contrastare la vendita e la commercializzazione di souvenir e prodotti che richiamano, celebrano o rappresentano positivamente la cultura mafiosa e la criminalità organizzata, che la nostra redazione ha sostenuto. L’obiettivo è evitare che la mafia venga trasformata in un elemento folcloristico o commerciale, attraverso oggetti e gadget che ne banalizzano il significato e finiscono per alimentarne una rappresentazione distorta. Un’indicazione che punta a salvaguardare l’immagine della città, promuovendo un’identità legata ai suoi valori culturali e alla legalità, anziché a simboli che richiamano la criminalità organizzata.

Sì all’atto d’indirizzo per portare l’educazione di genere nelle scuole

Contrastare la violenza di genere e i femminicidi partendo dalle aule scolastiche, superando la logica puramente emergenziale per puntare su un cambiamento culturale profondo. È questo l’obiettivo al centro di un nuovo atto d’indirizzo presentato dai consiglieri comunali di Marsala (tra cui i firmatari Gioacchino Gesone, Giovanni Maniscalco, Angela Caradonna, Marco Bonfratello e Federica Meo) e indirizzato alla sindaca Andrena Patti, all’assessora Anna Caliò e al Presidente del Consiglio comunale (firmatario). Il documento muove i suoi passi da dati drammatici a livello nazionale, come i tanti femminicidi che avvengono in Italia con una cadenza tragica. Il Consiglio comunale ha approvato adesso l’atto di indirizzo che impegnerà il Comune di Marsala a promuovere, d’intesa con le istituzioni scolastiche territoriali e nel pieno rispetto della loro autonomia, un programma continuativo di formazione rivolto alle scuole secondarie. Tra i temi chiave da affrontare con gli studenti figurano: il rispetto reciproco e la parità di genere, l’educazione all’affettività, il consenso e il rispetto dei confini personali, il riconoscimento tempestivo di comportamenti di controllo, possesso, isolamento e manipolazione, la prevenzione della violenza (fisica, psicologica, economica, sessuale e digitale legata ai social network) e la gestione non violenta dei conflitti. Infine, l’atto chiede di strutturare una campagna di sensibilizzazione che non resti confinata unicamente alla ricorrenza del 25 novembre, di stanziare apposite risorse di bilancio e di garantire un monitoraggio costante con una rendicontazione annuale aperta al Consiglio comunale.