No ai combustibili fossili in Consiglio, il circolo di Europa Verde: “Da Marsala un segnale politico straordinario”

Piena soddisfazione per l’approvazione della mozione sull’adesione al Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili è stata espressa dal circolo di Europa Verde. L’atto, presentato dal gruppo consiliare Si Muove la Città, è stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Marsala.

“Si tratta di una scelta di valore politico ed ecologico – si legge nella nota del circolo lilibetano di Europa Verde -. In tempo di emergenza climatica, Marsala sceglie di dirigersi verso la giustizia ambientale e la tutela del territorio. I grandi cambiamenti partono dalle città; Marsala dimostra di voler fare la sua parte nella lotta globale contro l’innalzamento della temperatura del Pianeta. Europa Verde continuerà a sostenere e monitorare questo percorso, affinché la mozione votata in aula si traduca in atti concreti per il bene della collettività e della natura”.

La dirigente di Europa Verde Antonella Ingianni aggiunge: “Il voto unanime del consiglio comunale di Marsala rappresenta un segnale politico straordinario che oltrepassa i confini della Sicilia. Mentre i governi globali faticano a trovare accordi coraggioso, sono i territori a tracciare la rotta della conversione ecologica. Scegliere di fermare la proliferazione dei combustibili fossili indica la volontà di proteggere il futuro dei bambini, dei giovani, del Pianeta. Spero che la lungimiranza dimostrata a Marsala, primo Comune siciliano ad adottare il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, diventi contagiosa”.