Cina, promossa creazione di comunità dal futuro condiviso nello spazio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sostiene l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, partecipa attivamente alla cooperazione spaziale internazionale e promuove la costruzione di una comunità dal futuro condiviso nel settore spaziale, secondo quanto dichiarato ieri da un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Guo Jiakun ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing regolare con la stampa, dopo l’annuncio, nel fine settimana, secondo cui un astronauta pakistano parteciperà alla missione spaziale cinese con equipaggio Shenzhou-24 in qualità di specialista del carico utile e completerà un breve volo in orbita prima di tornare sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-23.

Guo ha osservato che l’esplorazione del vasto universo e l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico rappresentano un obiettivo condiviso dall’umanità e riguardano il benessere di tutti i popoli.

Ha aggiunto che Cina e Pakistan sono partner strategici e di cooperazione in ogni circostanza e che la presenza dell’astronauta pakistano a bordo delle navicelle spaziali cinesi segnerà il primo volo congiunto di astronauti cinesi e stranieri nella storia del programma spaziale con equipaggio della Cina.

Si tratta di un altro importante risultato della cooperazione bilaterale, nell’anno in cui ricorre il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Pakistan, ha affermato Guo.

“Siamo pronti a collaborare con la parte pakistana per portare avanti la nostra tradizionale amicizia, approfondire la cooperazione nel settore spaziale e in altri ambiti e portare le relazioni bilaterali a nuovi livelli”, ha concluso il portavoce.

-foto Xinhua –

(ITALPRESS).