Petrosino, “agevolazioni Imu e Tari per i danneggiati dal tornado, no a propagande”

Le agevolazioni fiscali per i cittadini colpiti dal tornado del 9 ottobre diventano terreno di confronto politico a Petrosino. Dopo le sollecitazioni del gruppo di opposizione “Libertà per Petrosino”, che aveva chiesto l’esenzione da IMU e TARI per il 2027, arriva la risposta dell’Amministrazione comunale. La minoranza aveva contestato la mancanza di aiuti concreti per le famiglie e le attività danneggiate, chiedendo di andare oltre le dichiarazioni di solidarietà e criticando anche la gestione delle risorse destinate agli eventi estivi. Adesso la Giunta guidata dal sindaco Giacomo Anastasi annuncia l’avvio di un percorso per individuare riduzioni ed eventuali esenzioni tributarie. L’Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo che dà mandato agli uffici comunali di avviare una ricognizione degli immobili danneggiati dal fenomeno atmosferico, con l’obiettivo di introdurre misure straordinarie di agevolazione per l’anno d’imposta 2027. La verifica incrocerà dati catastali, informazioni tributarie e accertamenti tecnici, così da individuare l’entità dei danni, le condizioni di agibilità degli edifici e i potenziali beneficiari.

Riduzione Imu e Tari

Per quanto riguarda l’IMU, sarà verificata innanzitutto l’applicabilità della riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla legge per i fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati. Sul fronte TARI, saranno invece valutate riduzioni e ulteriori agevolazioni straordinarie, anche attraverso eventuali modifiche al regolamento comunale e l’individuazione delle necessarie coperture finanziarie. Gli uffici dovranno presentare alla Giunta una prima relazione entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento. Un passaggio necessario per definire la platea degli interessati e stabilire quali interventi potranno essere effettivamente attivati, nel rispetto della normativa e degli equilibri di bilancio. “Non ci limitiamo a gestire l’emergenza. Lavoriamo anche per dare risposte concrete alle famiglie e alle attività colpite”, dichiara Anastasi, ricordando che l’impegno dell’Amministrazione prosegue anche dopo la fase più immediata dell’emergenza, tra rimozione dei detriti, ripristino della sicurezza e sostegno alla comunità.

Il sindaco risponde anche alle critiche della minoranza: “C’è una differenza tra fare propaganda e assumersi la responsabilità di amministrare. Mentre l’opposizione, al di là delle note stampa, non ha ritenuto di presentare neanche una mozione o una proposta concreta su questo tema, noi continuiamo a lavorare e ad assumere iniziative”. Una presa di posizione che si inserisce nel confronto aperto dopo la mozione presentata da “Libertà per Petrosino”, che aveva chiesto l’esenzione IMU e TARI per il 2027, con possibilità di proroga, per chi ha subito danni consistenti agli immobili e alle pertinenze. “Non promettiamo agevolazioni senza averne verificato la fattibilità, ma avviamo subito il lavoro necessario perché nel 2027 possano diventare una risposta concreta per i cittadini e le imprese danneggiati”, conclude Anastasi.