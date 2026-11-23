Il vento e le mareggiate di queste ore hanno determinato non pochi disagi sul fronte dei collegamenti con le isole minori.

Come spesso avviene in questi casi, Liberty Lines ha comunicato la sospensione di diverse corse dai porti di Trapani e Marsala per le isole Egadi (e viceversa). In particolare sono state sospesi i collegamenti tra Marettimo e Favignana con Trapani, ma anche Favignana e Marsala, con inevitabili disagi per la comunità locale e i pendolari. Servizi sospesi anche per Ustica, Pelagie ed Eolie, collegate rispettivamente con i porti di Palermo, Agrigento, Messina e Milazzo.

Sul sito di Liberty Lines non si fa riferimento alla giornata di domani per quanto riguarda altre sospensioni dei collegamenti con le Eolie. Tuttavia, le previsioni meteo preannunciano ancora vento e mare mosso, soprattutto sul versante occidentale dell’isola.

Nessun problema risulta, invece, nel traffico aeroportuale relativo al “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. Tutti i voli sono atterrati e decollati nel rispetto della programmazione giornaliera.