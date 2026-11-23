A Casa Santa non si placano le contestazioni sulla gestione dei parcheggi in via Giuseppe La Russa. Dopo le proteste dei residenti, che avevano portato alla riduzione degli stalli a pagamento, al posto delle strisce blu è comparso il divieto di sosta. Una novità che, secondo i cittadini, non sarebbe stata comunicata adeguatamente. La sorpresa è arrivata sabato mattina, quando diversi automobilisti hanno trovato una multa sul parabrezza delle proprie auto, parcheggiate in aree dove fino al giorno precedente era consentita la sosta. Da qui sono ripartite le proteste, con i residenti che lamentano la mancata informazione sulle nuove disposizioni.

La vicenda è stata sottoposta anche all’attenzione del Comune di Erice, che ha chiarito come non fosse previsto alcun obbligo di comunicazione diretta ai cittadini. L’ordinanza numero 410 del 30 ottobre 2026, relativa alla circolazione e alla sosta nelle zone di particolare rilevanza urbanistica di Casa Santa, è stata infatti regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio. Il provvedimento stabilisce inoltre che le nuove disposizioni diventano efficaci nelle singole strade con il completamento dell’installazione della segnaletica, che in via Giuseppe La Russa risulta essere stata effettuata. Una vicenda che, nonostante le modifiche apportate dopo le prime proteste, continua dunque ad alimentare il malcontento. Questa volta al centro della contestazione non ci sono soltanto i parcheggi, ma anche le modalità con cui i cittadini vengono informati dei cambiamenti che riguardano la quotidianità del quartiere.