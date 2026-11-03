Petrosino, l’opposizione: “La solidarietà non basta, chiediamo esenzioni Imu e Tari”

Il gruppo Libertà per Petrosino contesta la gestione dei fondi per gli eventi estivi e chiede l’esenzione IMU e TARI nel 2027 per i cittadini danneggiati dalla tromba d’aria

Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale e aiuti concreti per i cittadini colpiti dalla tromba d’aria del 9 ottobre. Sono i temi sollevati dal gruppo di minoranza “Libertà per Petrosino”, composto dalla capogruppo Marcella Pellegrino e dai consiglieri Laura Sanguedolce e Roberto Mario Bonomo, al termine della seduta consiliare del 29 ottobre. Il primo punto contestato riguarda la ratifica della variazione di bilancio relativa al contributo di 25 mila euro destinato agli eventi dell’Estate Petrosilena e alla Festa del Vino. La somma, aggiunta ai 20 mila euro già stanziati per le manifestazioni turistiche, porta a 45 mila euro le risorse complessivamente disponibili. La minoranza ha votato contro, precisando che la contrarietà non riguarda le iniziative di promozione del territorio, ma le modalità con cui vengono assunte le decisioni e sottoposte al Consiglio. Il gruppo ha chiesto chiarimenti anche sull’effettivo utilizzo dei contributi, criticando una gestione che, a suo giudizio, riduce i consiglieri a semplici ratificatori di scelte già compiute dall’Amministrazione. “Il Consiglio Comunale non è un ufficio che deve limitarsi a prendere atto delle scelte dell’Amministrazione”, sottolinea la minoranza, rivendicando il ruolo di indirizzo e controllo dell’assemblea e il diritto di tutti i consiglieri di esercitare pienamente le proprie prerogative.

Tromba d’aria, chiesta l’esenzione IMU e TARI

La seconda questione riguarda il sostegno ai cittadini che hanno subito danni a causa della tromba d’aria del 9 ottobre. Per andare oltre le dichiarazioni di solidarietà, “Libertà per Petrosino” ha presentato una mozione per chiedere l’esenzione da IMU e TARI per il 2027, con possibilità di proroga, a favore dei soggetti che hanno riportato danni consistenti agli immobili e alle relative pertinenze. La proposta è stata sottoposta alla firma di tutti i consiglieri di maggioranza, ma, secondo quanto riferito dal gruppo di opposizione, nessuno ha aderito. Il presidente del Consiglio avrebbe inoltre evidenziato la necessità di rivedere la mozione e acquisire un parere tecnico. La minoranza ritiene che eventuali criticità debbano essere approfondite e superate, senza accantonare la richiesta. “La solidarietà non si misura con gli applausi, con le dichiarazioni o con gli interventi in Consiglio Comunale. Si misura con gli atti, con le risorse messe a disposizione e con gli aiuti che arrivano concretamente a chi ne ha bisogno”, affermano i consiglieri, chiedendo risposte per le famiglie ancora alle prese con le conseguenze economiche e materiali dei danni subiti. Il gruppo assicura che continuerà a sollecitare l’Amministrazione affinché la proposta venga esaminata e non finisca nel dimenticatoio una volta spenti i riflettori sull’emergenza.

Nuovo Collegio dei revisori dei conti

Nel corso della seduta si è proceduto, infine, all’estrazione del nuovo Collegio dei revisori dei conti. Ai professionisti nominati, i consiglieri di “Libertà per Petrosino” hanno rivolto gli auguri di buon lavoro, auspicando autonomia, rigore e professionalità, nel pieno rispetto del ruolo di garanzia affidato all’organo di revisione.