Si è riunito oggi il tavolo delle forze progressiste siciliane, alternative alla destra, rappresentate al Parlamento nazionale e regionale. Erano presenti Giuseppe Bruno (Più Uno), Nuccio Di Paola (M5S), Ismaele La Vardera (Controcorrente), Fabio Giambrone e Pierpaolo Montalto (AVS), Palmira Mancuso (+Europa), Fabrizio Micari (Casa riformista), Carmelo Miceli (Progetto civico Italia), Nino Oddo (PSI) e Peppe Provenzano (PD).

È stato deciso un piano di azione coordinato, a partire dal coinvolgimento dei gruppi parlamentari all’ARS, per condividere le proposte comuni, una vera e propria contromanovra, rispetto alle leggi di bilancio nazionale e regionale.

È inoltre proseguito il confronto programmatico, e si è condivisa l’esigenza di un’accelerazione del lavoro, che si svilupperà attraverso dei tavoli tematici e che deve concludersi entro dicembre.

Nulla è invece, fin qui, trapelato in merito alla designazione del candidato alla presidenza della Regione che il campo progressista proporrà agli elettori siciliani. Restano in corsa i nomi di Ismaele La Vardera, Pietro Bartolo, Nuccio Di Paola.