Firmato un accordo tra l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Misurata Free Zone

MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Misurata la firma dell’accordo di cooperazione tra l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Misurata Free Zone. L’intesa punta a rafforzare i rapporti tra le infrastrutture portuali siciliane e quelle libiche, favorendo lo sviluppo di nuovi collegamenti commerciali e logistici tra le due sponde del Mediterraneo. Alla missione partecipa la presidente dell’Autorità portuale, Annalisa Tardino. Hanno firmato Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, e Mohsen al-Suqutri, presidente del consiglio di amministrazione della Misurata Free Zone.

Era presente alla cerimonia della firma anche il presidente della Camera di commercio italo libica Nicola Colicchi impegnato in questi giorni alla guida di una delegazione di 60 aziende italiane a visitare il tessuto economico della città dell’ovest della Libia.

Per Colicchi “questa iniziativa è stata importante perché ora gli europei conoscono meglio Misurata e la sua Free Zone e le sue potenzialità di connessione con l’Africa. Da oggi l’autorità portuale siciliana e la Misurata Free Zone possono cooperare per raggiungere nuovi obiettivi insieme”.

Per Mohsen al-Suqutri, presidente del consiglio di amministrazione della Misurata Free Zone “l’Italia è un partner molto importante per il nostro business per i suoi volumi di scambi commerciali con noi e per le potenzialità di sviluppo di queste cooperazioni. Da oggi i nostri team possono cooperare”.

La presidente Tardino ha aggiunto che “é un onore essere qua, io sono presidente di questa autorità con sede a Palermo che si occupa della parte occidentale della Sicilia che ha la migliore posizione per una collaborazione con Misurata. Gestiamo sette porti e Palermo e il più importante è la nostra e l’autorità più grande in Sicilia che ha la maggior attenzione sul versante internazionale. Penso che la nostra cooperazione può rafforzare i nostri porti e quello di Misurata. Io vorrei ospitare la vostra delegazione per discutere di cosa poter fare insieme. Palermo è il quarto porto in Italia e il decimo nel Mediterraneo”.

La firma di oggi si inserisce nella missione imprenditoriale italiana organizzata dalla Camera di commercio italo-libica, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, con il sostegno della Zona franca di Misurata. L’iniziativa, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre, coinvolge circa sessanta imprese italiane e affianca agli incontri istituzionali appuntamenti bilaterali e visite alle realtà produttive locali. Al centro dell’accordo la prospettiva di una maggiore integrazione tra Misurata e il sistema portuale della Sicilia occidentale, che comprende, tra gli altri, gli scali di Palermo, Termini Imerese e Trapani. L’obiettivo è consolidare le relazioni tra le infrastrutture delle due sponde e sviluppare opportunità per gli operatori dei trasporti, della logistica e del commercio.

La cooperazione portuale rappresenta uno dei tasselli del confronto economico avviato durante il Forum imprenditoriale e degli investimenti libico-italiano. La Zona franca punta a valorizzare la posizione di Misurata come piattaforma industriale e logistica verso i mercati africani, collegando le rotte mediterranee alle opportunità commerciali del continente. Nel messaggio rivolto al Forum, l’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha accolto con favore la prevista intesa con i porti della Sicilia occidentale, sottolineando il potenziale di Misurata come hub logistico tra Europa e Africa, nel quadro del Piano Mattei.

– Foto xn8/Italpress –

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