Mazara, beffa nel calcio a 11 e rimonta incompleta nel Futsal: weekend di rimpianti

Due partite diverse, accomunate da un finale amaro per le squadre mazaresi. Nel calcio a 11 il Mazara viene punito al 90’ dal Cinisi dopo aver colpito due legni e sprecato numerose occasioni da gol. Nel calcio a 5, invece, il Futsal Mazara rimonta per tre volte la Blingink Soverato, conquista un rocambolesco 6-6, ma vede sfumare la possibilità di vincere a sette secondi dalla fine, quando la rete di Moragas viene annullata tra le proteste.

Calcio a 11, il Cinisi colpisce allo scadere

Una partita stregata per il Mazara, che paga a caro prezzo la scarsa concretezza sotto porta e una buona dose di sfortuna. I gialloblù costruiscono diverse opportunità per portare a casa il risultato, ma alla fine sono gli avversari a esultare. Nel primo tempo Giacalone è attento sulla conclusione di Gallo al 6’, mentre Iraci ci prova dalla distanza al 12’, sfiorando il bersaglio. Il Mazara cresce e al 16’ un suo cross dalla destra trova Perrone in area, ma l’attaccante viene anticipato di un soffio dal portiere. Ancora Perrone, al 23’, controlla un altro traversone di Iraci e calcia in mezza girata, mandando il pallone di poco fuori. Al 27’ è Sallah, di testa su cross dello stesso Iraci, a sfiorare l’incrocio dei pali. La prima frazione si chiude senza reti, ma nella ripresa il Mazara aumenta la pressione e costruisce le occasioni più clamorose della gara. Al 18’ Iraci batte una punizione rasoterra e serve Sallah, che calcia di prima intenzione a botta sicura: Di Maggio compie un intervento prodigioso a un metro dalla linea di porta e nega ai gialloblù un gol che sembrava fatto. Cinque minuti più tardi arriva il primo legno: Tempesta lascia partire una splendida conclusione a rientrare che si stampa sulla traversa, con il portiere ormai battuto. Al 25’ Di Maggio si oppone anche a una potente conclusione di Vizzocero, confermandosi decisivo per il Cinisi. Il Mazara continua a spingere e al 43’ va nuovamente vicinissimo al vantaggio: Iraci calcia una punizione dalla distanza con un bolide che si infrange sul palo basso alla sinistra del portiere. È il secondo legno della giornata per gli ospiti. Quando il pareggio sembra ormai inevitabile, arriva la beffa. Al 45’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Simone Vitale svetta più in alto di tutti e supera Giacalone, regalando al Cinisi una vittoria pesantissima proprio allo scadere. Per il Mazara resta l’amarezza di una sconfitta maturata al termine di una gara in cui le occasioni per segnare non sono mancate. Due legni, un intervento miracoloso sulla conclusione di Sallah e diverse parate di Di Maggio raccontano una partita nella quale i gialloblù hanno raccolto molto meno di quanto costruito.

Calcio a 5, il Futsal Mazara rimonta tre volte ma il finale è amaro

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Futsal Mazara e Blingink Soverato, terminata 6-6 al termine di una gara giocata a viso aperto e ricca di colpi di scena. I gialloblù riescono a rimontare per tre volte lo svantaggio, ma nel finale vedono sfumare una possibile vittoria: a sette secondi dalla sirena, infatti, la rete di Moragas viene annullata per una presunta infrazione a inizio azione. L’avvio è favorevole agli ospiti, più intraprendenti rispetto ai padroni di casa. Al 7’ Zapponi sblocca il risultato con un mancino in diagonale. Il Futsal Mazara reagisce e al 9’ trova il pareggio con Giannattasio, ma l’equilibrio dura pochissimo: dopo un intervento di Russo su Prestileo, Zapponi riporta avanti i calabresi, che colpiscono ancora con lo stesso giocatore. La sfortuna si accanisce sui mazaresi, con Moragas che centra un palo e sfiora un altro gol, mentre al 13’ un contropiede di Mardente porta al 4-1, con Palumbo che interviene sulla linea senza riuscire a evitare l’autogol. Mister Bruno si affida al power play per provare a cambiare l’inerzia della partita, ma il primo tempo si chiude con il Soverato avanti di tre reti. Nella ripresa il Futsal Mazara rientra in campo con un altro atteggiamento. Dopo poco più di un minuto Palumbo accorcia le distanze sugli sviluppi di un corner. Russo, prima attento su Zapponi, trova poi anche la rete del 3-4 direttamente su rinvio, complice un errore del portiere Lombardo. I gialloblù insistono, ma dopo alcune occasioni fallite subiscono il 3-5 su uno schema da calcio d’angolo, finalizzato ancora da Zapponi. Il Mazara non si arrende e torna a spingere con il portiere di movimento. Al 13’ Agugliaro firma il 4-5 con una punizione potente, mentre al 17’ è Moragas a costruire l’azione che porta Turello a deviare in rete per il 5-5. La rimonta è completata, ma la squadra di casa vuole anche la vittoria e continua ad attaccare. A colpire, però, è nuovamente il Soverato: Zapponi approfitta di un errore in uscita e riporta avanti gli ospiti Il finale è incandescente. A 47 secondi dalla sirena Agugliaro devia in rete un tentativo di Giannattasio e firma il 6-6. Quando mancano sette secondi, Moragas trova la rete che potrebbe completare la rimonta, ma l’arbitro annulla per una presunta infrazione avvenuta a inizio azione, scatenando le proteste della panchina e del palazzetto. Non è ancora finita: a un secondo dalla sirena il sesto fallo dei calabresi concede al Futsal Mazara un tiro libero. Dal dischetto va Agugliaro, ma Lombardo riesce a chiudergli lo specchio e a salvare il pareggio. Un punto che lascia sensazioni contrastanti: da una parte la capacità dei gialloblù di reagire e recuperare una partita che sembrava compromessa, dall’altra il rammarico per il gol annullato nel finale e per l’ultima occasione non concretizzata.