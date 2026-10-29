Team Sparta Custonaci, due campionesse del mondo ai WTKA

Il Team Sparta Custonaci conquista il palcoscenico internazionale al suo debutto ufficiale ai Campionati Mondiali Unificati WTKA, disputati a Marina di Carrara, in Toscana. La giovane accademia marziale, fondata e diretta dal tecnico Giancarlo Pocorobba, torna in Sicilia con due titoli mondiali e un medagliere di assoluto rilievo. A soli quattordici mesi dall’avvio del progetto nella sede di via Novara, all’interno della palestra Energy in progress 2.0, le sorelle Chetioui hanno superato una concorrenza internazionale di alto livello, confermando la preparazione tecnica e mentale del team. Israa Chetioui ha conquistato l’oro nella Kick Light under 60 kg, laureandosi campionessa del mondo, e due argenti nella Boxe Light e nel Light Contact. Per Sinda Chetioui è arrivato il titolo iridato nella Boxe Light over 65 kg, accompagnato dall’argento nel Light Contact e dal bronzo nella Kick Light.

Risultati ancora più significativi alla luce delle difficoltà affrontate prima della partenza: Sinda ha riportato una forte contusione al piede, mentre Israa è stata colpita dalla febbre. Nei dieci giorni precedenti i Mondiali, le atlete sono riuscite a svolgere soltanto due allenamenti completi. “Questi titoli mondiali sono il riscontro oggettivo di un metodo”, ha dichiarato Pocorobba, sottolineando il valore del rigore, della precisione tecnica e della tenuta mentale. Il tecnico ha inoltre ringraziato le atlete e quanti hanno sostenuto il progetto.