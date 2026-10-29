Favignana, copiosa perdita d’acqua al Principino: “Intervento urgente”. VIDEO

Una copiosa perdita idrica che si protrae da giorni in località Principino, a Favignana, finisce al centro di un’interrogazione consiliare urgente. Il capogruppo di “Egadi Meravigliose”, Francesco Sammartano, insieme ai consiglieri comunali di opposizione Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono, ha chiesto al sindaco di intervenire tempestivamente per risolvere il problema e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, la perdita provoca il riversamento di ingenti quantitativi d’acqua sulla strada, con conseguenti disagi alla viabilità e un significativo spreco di una risorsa particolarmente preziosa per il territorio isolano. La situazione sarebbe stata già segnalata verbalmente al sindaco e alla presidente del Consiglio comunale, Giuseppa Montoleone, senza che, stando a quanto denunciato dai consiglieri, sia stato finora effettuato un intervento risolutivo. Nell’atto, Sammartano sottolinea come la tutela della risorsa idrica rappresenti una priorità assoluta per Favignana, territorio che deve fare i conti con una cronica carenza d’acqua. Da qui la richiesta di adottare provvedimenti immediati per riparare il guasto, anche intervenendo in via d’urgenza e in sostituzione dell’ente gestore, come già avvenuto in passato, con successiva rivalsa nei confronti dello stesso. L’interrogazione punta inoltre a chiarire le cause della perdita e a verificare eventuali responsabilità legate a una possibile omessa manutenzione o al ritardo nell’intervento. Il gruppo consiliare “Egadi Meravigliose” ha chiesto che l’atto venga trattato e riceva risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale. La richiesta è stata formalizzata il 28 ottobre.