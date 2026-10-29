Il Premio Chiaramonte al Comune di Custonaci che sa valorizzare il territorio

Il Comune di Custonaci è stato insignito del Premio Chiaramonte, un riconoscimento che rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità e per l’Amministrazione comunale. L’assegnazione del Premio Chiaramonte è stata motivata per il significativo percorso di valorizzazione della sua identità e del suo patrimonio storico, culturale e territoriale. Il riconoscimento assume, chiaramente, un significato particolare per una comunità che guarda al futuro facendo leva sulle proprie radici, sulle proprie risorse e sulla volontà di promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Il sindaco Fabrizio Fonte, nel ritirare il premio, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento attribuito al Comune di Custonaci, sottolineando il valore collettivo di un risultato che coinvolge l’intera cittadinanza e rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione del territorio. “Questo riconoscimento rappresenta certamente un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Custonaci. È un risultato che appartiene ai nostri cittadini e a quanti, ogni giorno, contribuiscono a custodire e promuovere l’identità del nostro territorio. Ricevere il Premio Chiaramonte ci incoraggia, ovviamente, a proseguire con rinnovato impegno nel lavoro di valorizzazione delle nostre risorse e del patrimonio che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle future generazioni”.