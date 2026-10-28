Mazara dice addio a Giovanni Angileri, pioniere delle arti marziali in città

E’ venuto a mancare oggi il Gran Maestro di arti marziali Giovanni Angileri, noto alla città di Mazara del Vallo per essere stato il pioniere della disciplina sportiva. Il Maestro Giovanni Angileri, classe 1948, negli anni ’80 iniziò ad insegnare il Taekwondo, arte marziale ed oggi sport Olimpico. Il suo impegno e la sua passione lo hanno portato nel tempo ad avere centinaia di atleti, molti dei quali adesso insegnano questa disciplina nelle loro palestre, rendendo così Mazara del Vallo patria del Taekwondo con i suoi principi sportivi e morali. I Funerali si svolgeranno domani, 29 ottobre alle ore 15, presso la parrocchia Cristo Re della sua città.