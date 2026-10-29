Il Pane Nero di Castelvetrano conquista… i vasetti Nutella

Il Pane Nero di Castelvetrano si prepara a conquistare una vetrina nazionale grazie alla nuova campagna “Pani d’Italia” di Nutella, dedicata ai pani regionali italiani attraverso una collezione speciale di vasetti. Un’occasione di visibilità per una delle eccellenze più autentiche della gastronomia siciliana, simbolo della cultura contadina e di una tradizione di panificazione tramandata da generazioni. Per Castelvetrano, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per far conoscere a un pubblico più ampio un prodotto che racchiude storia, identità e sapere artigianale. Un percorso di valorizzazione sul quale l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini ha puntato fin dal proprio insediamento, con l’obiettivo di trasformare il Pane Nero in un ambasciatore del territorio, capace di promuoverne l’immagine anche sul piano turistico ed economico.

In questa direzione si inserisce la Sagra del Pane Nero di Castelvetrano, nata per dare maggiore risalto al prodotto e coinvolgere le realtà locali. La terza edizione, che si è svolta il 17 e 18 ottobre 2026, ha confermato il valore della manifestazione con laboratori, degustazioni, appuntamenti culturali e attività per i più giovani. Un’iniziativa che ha messo insieme associazioni, panificatori, attività economiche, scuole e artisti, richiamando migliaia di visitatori. A rendere unico il Pane Nero è soprattutto l’impiego della Tumminia, antico grano duro siciliano, insieme alla lavorazione tradizionale, alla crosta scura ricoperta di semi di sesamo e alla cottura nel forno a legna. Caratteristiche che ne fanno molto più di una specialità gastronomica: un patrimonio legato alla terra, alla memoria e all’identità della comunità.

“La valorizzazione del Pane Nero è una scelta precisa della nostra Amministrazione – sottolinea il sindaco Giovanni Lentini –. Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato affinché questo prodotto non fosse soltanto una specialità gastronomica, ma diventasse un ambasciatore della nostra città e della Sicilia. La nascita della Sagra è stata un passo concreto in questa direzione. Oggi, ogni occasione di promozione su scala nazionale rappresenta un’opportunità per far conoscere la nostra storia, sostenere i nostri panificatori e rafforzare l’attrattività turistica del territorio”. Dalla Sagra alla campagna “Pani d’Italia”, l’obiettivo è consolidare la notorietà di un prodotto che racconta secoli di tradizione e creare nuove opportunità per l’economia locale. Per Castelvetrano, il Pane Nero può diventare così un biglietto da visita nazionale, rafforzando il legame tra eccellenza gastronomica, promozione turistica e identità siciliana.