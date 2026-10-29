Tornado a Marsala e Petrosino, Parrinello: “Dobbiamo essere preparati a questi eventi”. VIDEO

Il tornado che ha attraversato alcune zone di Marsala e Petrosino, lasciando diversi danni a immobili pubblici e privati, ha messo in moto una macchina di soccorsi davvero tempestiva. A raccontarci quei momenti è il responsabile provinciale della Protezione Civile Antonio Parrinello, che in questo evento calamitoso ha avuto il difficile doppio ruolo di coordinare gli interventi tra la scuola di Terrenove e l’Ecocentro di Petrosino, ma anche di un normale cittadino che ha visto la sua casa in balia delle trombe d’aria che sono arrivate dal mare in terra. Parrinello afferma: “Abbiamo visto altri eventi simili, come a Pantelleria e a Torretta Granitola. Questo è un tornado particolare, abbiamo visto più trombe d’aria, ha percorso una traiettoria che da Petrosino è arrivato alla scuola ‘Alcide De Gasperi’ ed ha preso aree per fortuna meno abitate. Se fosse passato dal centro città le conseguenze sarebbero stati peggiori. Ma i cambiamenti climatici sono in atto e dobbiamo abituarci a questi fenomeni che non è possibile prevedere. Dobbiamo essere pronti a mappare tutti gli edifici”.

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