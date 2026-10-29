Castelvetrano, 476 mila euro per gli impianti sportivi della scuola “Pappalardo”

Finanziato il progetto di riqualificazione: previsti campi da basket, pallavolo, calcetto e padel, oltre a piste e aree per l’atletica

Nuove opportunità per lo sport scolastico a Castelvetrano. Il Comune ha ottenuto un finanziamento massimo di 476.560 euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree sportive del plesso della scuola secondaria di primo grado “Vito Pappalardo”. Il via libera è arrivato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con una nota del 21 ottobre 2026, a seguito dello scorrimento della graduatoria. “Si tratta di un risultato importante per la nostra città e, soprattutto, per i nostri ragazzi – dichiara il sindaco di Castelvetrano –. Investire negli spazi sportivi delle scuole significa offrire agli studenti luoghi più sicuri e funzionali, ma anche promuovere valori fondamentali come la socializzazione, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra”. La candidatura al finanziamento era stata presentata dalla precedente amministrazione nell’ambito del PNRR. Con lo scorrimento della graduatoria, le risorse saranno adesso assegnate attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”.

Il progetto prevede un intervento articolato, con campetti multifunzionali per basket e pallavolo, un campo di calcetto e uno di padel. Saranno inoltre realizzate un’area dedicata al salto in alto e al lancio del disco, una mini pista di atletica a cinque corsie e una pista per il salto in lungo. “Vogliamo valorizzare il patrimonio pubblico e rendere gli spazi scolastici sempre più adeguati alle esigenze delle nuove generazioni – prosegue il sindaco –. La possibilità di praticare discipline diverse consentirà di ampliare l’offerta sportiva e di favorire l’attività motoria, contribuendo alla crescita e al benessere dei giovani”. L’iter tecnico-amministrativo è stato curato dalla IV Direzione del Comune, guidata dall’architetto Vincenzo Barresi, mentre il coordinamento politico-amministrativo è stato seguito dall’assessore ai Lavori pubblici Davide Brillo. Il finanziamento permetterà ora di proseguire con le successive fasi amministrative e tecniche, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dal programma ministeriale. L’obiettivo è restituire alla comunità scolastica spazi sportivi più sicuri, accessibili e attrezzati, rafforzando il legame tra scuola, attività fisica e formazione.