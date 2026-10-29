Paceco: stop al conferimento di legno, plastica dura e ingombranti al CCR

Blocco dei trasporti e impianti di destinazione saturi: sospensione temporanea per tre tipologie di rifiuti. Regolari gli altri conferimenti

Stop temporaneo al conferimento di legno, plastica dura e rifiuti ingombranti al Centro comunale di raccolta (CCR) di Dattilo. A comunicarlo è un avviso rivolto ai cittadini, che informa della sospensione a partire da domani a causa di un blocco del settore dei trasporti e del conseguente saturamento delle piattaforme di destinazione finale. Il provvedimento riguarda esclusivamente tre tipologie di rifiuti: legno, plastica dura e ingombranti. Per queste categorie non sarà quindi possibile utilizzare temporaneamente il centro di raccolta, in attesa che la situazione torni alla normalità. Resteranno invece regolarmente accettate tutte le altre tipologie di rifiuti, nel rispetto dei consueti orari e delle modalità di conferimento. La sospensione viene motivata da circostanze indipendenti dalla volontà dei gestori del servizio. L’obiettivo è ripristinare le normali attività non appena si sarà normalizzata la situazione nel settore dei trasporti e sarà possibile riprendere i conferimenti presso gli impianti di destinazione. I cittadini saranno informati tempestivamente sulla ripresa del servizio per le tre categorie interessate. Nel frattempo, si invita l’utenza a tenere conto delle limitazioni temporanee per evitare disagi e accessi inutili al CCR.