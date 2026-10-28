Marsala: al Comune il cantautore Di Paola, suo il premio della critica “Lucio Dalla”

Il cantautore marsalese Francesco Di Paola ha ottenuto il Premio della critica “Lucio Dalla” con il suo brano “Dimmi se ci stai oppure no”. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma, nel corso della manifestazione ufficiale dedicata al celebre artista bolognese. “Un risultato particolarmente significativo e che porta lustro a Marsala – ha affermato la sindaca Andreana Patti che ha accolto Di Paola a Palazzo Municipale -. Mi auguro che ci sarà occasione per una esibizione nella nostra città, magari assieme ad altri talenti marsalesi che si sono affermati professionalmente fuori dalla Sicilia”. La foto ricordo, con in bella mostra i premi, ha chiuso l’incontro a Palazzo.