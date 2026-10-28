Marsala, il Consiglio si appresta a discutere il consolidato e le variazioni di bilancio

redazione

Marsala, il Consiglio si appresta a discutere il consolidato e le variazioni di bilancio

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mercoledì 28 Ottobre 2026 - 16:43

Il Consiglio comunale di Marsala è stato convocato con carattere d’urgenza per la giornata di giovedì 29 ottobre, a partire dalle 16.30. Presso Sala delle Lapidi, l’assemblea guidata dal presidente Giovanni Maniscalco sarà chiamata a discutere cinque punti all’ordine del giorno.

In particolare, si discuterà del bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2025 e delle variazioni di bilancio, con particolare riferimento agli interventi che si sono resi necessari dopo il tornado dello scorso 9 ottobre.

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