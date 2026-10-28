Pesca, ddl di Safina: “Ristori agli equipaggi e indennità per il maltempo”￼

Ristori alla pesca, indennità per il maltempo e maggiore trasparenza nella distribuzione degli aiuti pubblici. Sono i punti centrali del disegno di legge presentato all’Assemblea regionale siciliana da Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, con l’obiettivo di rafforzare le tutele economiche dei lavoratori della pesca marittima. “I ristori pubblici destinati a compensare le perdite del settore devono tenere conto anche dei lavoratori imbarcati. E chi è costretto a fermarsi per il maltempo deve poter contare su un sostegno economico”, spiega Safina.

Il disegno di legge prevede che i contributi pubblici destinati a compensare il mancato reddito siano inclusi tra i ricavi rilevanti per il calcolo della retribuzione “alla parte”, il sistema che lega il compenso dei marittimi ai risultati economici della pesca. “Con questa proposta vogliamo garantire una distribuzione più equa delle risorse pubbliche e proteggere il reddito dei pescatori nei giorni in cui non possono uscire in mare”, aggiunge il deputato dem. Gli armatori dovranno inoltre mettere a disposizione dell’equipaggio e delle organizzazioni sindacali la documentazione contabile relativa ai contributi ricevuti. La verifica sarà prevista anche come condizione per accedere alle agevolazioni pubbliche. L’altra misura riguarda il fermo delle imbarcazioni per avverse condizioni meteo-marine: il testo introduce un’indennità di 30 euro al giorno, fino a un massimo di 600 euro mensili.

“Il maltempo non dipende dai lavoratori, ma può azzerare le loro entrate. È giusto prevedere un sostegno per chi non può lavorare per cause indipendenti dalla propria volontà”, sottolinea Safina. “Vogliamo dare risposte concrete a un comparto fondamentale per la Sicilia, garantendo maggiore equità nella distribuzione dei ristori e una tutela economica nei periodi di fermo forzato”, conclude il deputato regionale.