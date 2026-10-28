Il poeta marsalese Giovanni Teresi riceve il Premio Speciale “Antonio Veneziano”

Lo scorso 24 ottobre, nella cornice del Cine-Teatro Caserma Ruggero Settimo a Palermo, si è svolta la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Letterario “Antonio Veneziano”. In occasione del prestigioso appuntamento culturale, allo scrittore e poeta contemporaneo marsalese Giovanni Teresi è stato conferito il Premio Speciale. Il riconoscimento è giunto con una significativa motivazione incisa sulla targa celebrativa: “Per le attività, iniziative, ed impegni nel promuovere la poesia in campo Nazionale ed Internazionale“. L’evento è stato promosso con il patrocinio della Città di Palermo e reca le firme del Presidente e Organizzatore del Premio, Dott. Antonino Causi, e del Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla. Profondamente lieto ed onorato per l’importante traguardo raggiunto, Giovanni Teresi ha espresso i suoi più vivi ringraziamenti al Presidente e alla Giuria e a tutte le realtà organizzatrici per la stima e l’attenzione dimostrata verso il suo costante impegno nel mondo della lirica e della cultura.