Il Milan perde l’imbattibilità in campionato, il Bologna vince 4-2 a San Siro

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan incappa nel primo ko stagionale in campionato. Al Meazza è il Bologna a passare in rimonta per 4-2, trascinato da una straordinaria tripletta di Mbangula.

Il primo guizzo è di marca rossoblù. Al 6′, Zortea sfonda a destra e mette dentro un rasoterra teso sul quale Odgaard non arriva in scivolata per centimetri. Due minuti dopo, gli ospiti passano in vantaggio. Cisse e Bartesaghi non si intendono e favoriscono il recupero di Zortea che entra in area e serve all’indietro Mbangula, il quale trafigge Maignan con un destro di prima intenzione. La reazione avversaria è immediata e al 14′ arriva il pareggio. Theate si addormenta e si fa intercettare un rilancio da Hutchinson, con la palla che schizza a centro area verso un liberissimo Cisse che, da due passi, non sbaglia e firma il suo primo gol in carriera a San Siro. La giovane promessa rossonera si ripete al 27′. Tomori aggredisce Pobega, entra in area ed effettua un cross teso a mezza altezza sul quale si avventa in spaccata lo stesso Cisse, che insacca a porta praticamente vuota per il 2-1. E’ il risultato con cui le due squadre vanno al riposo.

Amorim è costretto a togliere Tomori nell’intervallo per un problema muscolare accusato negli ultimi minuti della prima frazione. Nella ripresa partono meglio gli emiliani e in pochi minuti ribaltano il punteggio. Al quarto d’ora, il neo entrato Miranda batte un piazzato insidioso dalla sinistra che finisce addosso a Bartesaghi che spedisce il pallone nella sua porta. La rimonta si completa due minuti dopo, quando uno scatenato Miranda mette un pallone a rimorchio dalla sinistra per Mbangula, che salta troppo facilmente il neo entrato Diawara e supera Maignan con il destro. I padroni di casa sciupano il possibile 3-3 al 38′, quando Cisse crossa a rientrare dalla sinistra per la testa di Camarda che da ottima posizione incorna a lato di pochi centimetri. Gol sbagliato, gol subito. A chiudere i conti ci pensa il solito Mbangula, che al 41′ sigla la tripletta personale sfruttando al meglio un assist di Odgaard, con la difesa rivale completamente scoperta. Due minuti dopo si iscrive alla partita anche Skorupski, autore di un grande salvataggio in corner che nega la gioia del gol a Pulisic. Il risultato non cambierà più. Per il Milan, quinto a quota 18, è un duro colpo in ottica derby. Possono invece sorridere gli uomini di Palladino che salgono a 11 punti.

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