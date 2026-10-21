“Lettera a Marsala”: il brano trap di Hylon Kid che racconta il tornado. VIDEO

“Lettera a Marsala” è il brano lanciato dal giovane artista trap Hylon Kid che sta riscuotendo successo sui social. Il singolo è accompagnato da un video che racconta i terribili momenti che le città di Marsala e Petrosino hanno vissuto con il tornado del 9 ottobre: la scuola “Alcide De Gasperi” distrutta, i piccoli studenti in lacrime, case inagibili, persone sfollate, auto ribaltate, l’Ecocentro petrosileno e i suoi mezzi devastati, diverse attività commerciali, soprattutto stagionali, ridotte in macerie. I like premiano la sensibilità del giovane lilybetano Hylon Kid in un linguaggio giovanile ed universale, quello della musica.

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