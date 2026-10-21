Petrosino, la consigliera Sanguedolce lancia un messaggio sugli scontri di Milano. VIDEO

La consigliera comunale di Petrosino Laura Sanguedolce, ha lanciato un video con una riflessione personale sui fatti di Milano, guardando le immagini degli scontri, delle devastazioni e dei danni alle attività commerciali che accompagnano alcune manifestazioni di protesta. Attraverso questo contributo, la consigliera di opposizione vuole fare una riflessione sul significato della protesta, sul valore della libertà di espressione e sull’importanza di difendere le proprie idee senza ricorrere alla violenza, nel rispetto delle persone e delle comunità. “Ho voluto condividere lo stesso messaggio anche attraverso un video, che accompagna l’articolo e ne riprende i contenuti” afferma la Sanguedolce.

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