Ad Amabilina servizi gratuiti per persone fragili: dal centro medico al doposcuola. VIDEO

Marsala, i progetti di inclusione sociale realizzati nell’Housing Sociale di Amabilina e i servizi di formazione e accoglienza dell’Hub turistico del Monumento ai Mille sono stati presentati alla delegazione dell’Autorità di Gestione del programma PN Metro Plus, in visita in città. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha permesso di illustrare gli interventi dedicati al sostegno delle persone fragili e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. La sindaca Andreana Patti ha sottolineato l’importanza dei servizi gratuiti attivati ad Amabilina, tra cui centro medico, attività ricreative e sportive e doposcuola, evidenziando il percorso avviato negli ultimi dieci anni per rafforzare il quartiere. La delegazione ha poi visitato l’Hub turistico del Monumento ai Mille, dove gli operatori, coordinati dal consorzio “Umana Solidarietà” e dalla Cooperativa “Liberi di Intrecciare”, garantiranno ogni giorno servizi di accoglienza e informazione turistica. A raccontarci del progetto, Antonio Sciacca, che assieme a Pamela Ambrogio, fa parte della Cooperativa “Liberi di Intrecciare” che si occupa del servizio.

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