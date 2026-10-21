A Marsala studenti in piazza contro il caro benzina: “Ci avete lasciato a secco di futuro”

“Studiare è un diritto, non un lusso”: è questo il messaggio lanciato dagli organizzatori della manifestazione contro il caro benzina in programma domani, 22 ottobre, a Marsala. L’appuntamento è fissato alle 8.10 davanti all’Istituto Agrario “Abele Damiani” di via Trapani, da dove partirà un corteo pacifico che attraverserà le strade della città. L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sul peso del caro carburante nella vita quotidiana e sulle difficoltà che i costi degli spostamenti possono rappresentare per gli studenti e le loro famiglie. Lo slogan scelto per la mobilitazione, “Ci avete lasciato a secco di benzina e di futuro”, lega il problema del costo dei carburanti al diritto allo studio, evidenziando il rischio che le spese per raggiungere le scuole diventino un ostacolo alla formazione. La locandina della manifestazione richiama simbolicamente il contrasto tra una pompa di benzina vuota e i libri di storia, matematica, scienze e italiano, sottolineando il legame tra le difficoltà economiche e le opportunità formative delle nuove generazioni. Gli organizzatori invitano a partecipare al corteo pacifico e mettono a disposizione due codici QR per informazioni e contatti.