Incendio tra Sarmuci e Scopello, fiamme verso lo Zingaro: evacuate intere famiglie

La situazione è sotto controllo per quanto riguarda la sicurezza delle abitazioni tra Sarmuci e Scopello, nel territorio di Castellammare del Golfo, ma l’incendio non è ancora spento. Il fronte di fuoco si è attenuato e l’avanzata è rallentata, mentre restano diversi focolai sparsi e proseguono le operazioni di spegnimento. A fare il punto è il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, presente sul posto e in costante contatto con la Prefettura e con le strutture impegnate nel coordinamento degli interventi. Le fiamme avevano minacciato alcune abitazioni, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali. L’allarme per le case, al momento, è rientrato. “La situazione è sotto controllo per quanto riguarda la sicurezza della popolazione e delle abitazioni tra Sarmuci e Scopello. Le fiamme avevano minacciato pericolosamente alcune case, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali, ma fortunatamente l’allarme per le abitazioni è al momento rientrato. Continuiamo a monitorare attentamente l’evolversi della situazione”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il fuoco da Sarmuci verso il bosco di Scopello

L’incendio è partito da Sarmuci, attraversando Piano Livreri e Maiorca, per poi lambire il Borgo Scopello e dirigersi verso il bosco di Scopello, in direzione della Mira del Re, quasi al confine meridionale della Riserva naturale dello Zingaro. Proprio la vicinanza all’area naturalistica mantiene alta l’attenzione, dopo che le fiamme sono tornate a minacciare un territorio di grande valore ambientale. Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione civile. Le caratteristiche impervie della zona e la presenza del vento hanno reso particolarmente difficili le operazioni di contenimento.

Teatro Apollo pronto per l’accoglienza

Per far fronte a eventuali nuove evacuazioni, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione il Teatro Apollo come struttura di accoglienza. Fortunatamente, al momento non è stato necessario utilizzarlo, ma resta disponibile qualora la situazione dovesse richiederlo. L’invito rivolto alla popolazione è quello di mantenere la massima prudenza, evitare di avvicinarsi alle zone interessate dall’incendio e lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. La priorità resta la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle abitazioni, mentre prosegue il monitoraggio del fronte di fuoco e resta alta la preoccupazione per il bosco di Scopello e per la Riserva dello Zingaro.