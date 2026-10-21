Calcio: il Marsala gioca la Coppa in attesa della prima in notturna in Eccellenza

Il Marsala 1912 torna in campo oggi, contro il San Giorgio Piana, per la gara valida come andata dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 15.30 allo stadio “Biagio Conte” di Marineo. Ma nel frattempo arriva una notizia dal Campionato di Eccellenza: arriva la prima gara in notturna. E sarà proprio la formazione azzurra guidata da Mister Giannusa ad esordire ad Agrigento contro l’Akragas nello Stadio Esseneto, domenica 25 ottobre alle ore 20. Un “debutto” che coincide con uno degli incontri più attesi del calendario. Di fronte due piazze storiche del calcio siciliano, in palio i punti della settima giornata del girone A di Eccellenza. Per il pubblico biancazzurro, però, ci sarà anche la possibilità di assistere a una prima assoluta: il calcio d’inizio in un Esseneto illuminato.