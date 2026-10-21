Marsala: torna il bivacco a Palazzo VII Aprile con materassi e fornacella

Tempo fa si segnalava la presenza di persone che dormivano sotto i portici di Palazzo VII Aprile, in pieno centro storico a Marsala. Ora il bivacco è ritornato. Ieri sera, un gruppo non ben identificato di persone, di nazionalità straniera, ha stazionato nello spazio del Palazzo Istituzionale con materassi per dormire la notte e con tanto di fornacella per fare il fuoco, forse per riscaldarsi o mangiare qualcosa. Però potrebbe essere pericoloso e sicuramente poco sicuro stazionare lì di notte. Resta da capire se si tratti di una situazione occasionale o di una presenza destinata a ripetersi. Sarebbe opportuno un intervento per verificare la situazione e scongiurare possibili rischi legati all’accensione del fuoco in uno spazio non attrezzato, senza trascurare il problema sociale di chi si trova a dormire in strada. Il ritorno del bivacco riporta così l’attenzione sulla necessità di individuare soluzioni adeguate per garantire sicurezza e decoro in uno dei luoghi simbolo della città.