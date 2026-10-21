Mazara, topi nelle scuole anche dopo la derattizzazione. Quinci: “Basta rimpalli di responsabilità”

Continuano le proteste dei genitori degli alunni che frequentano i plessi scolastici di via Livorno e via Potenza, a Mazara del Vallo, per la presenza di roditori nei locali, nonostante gli interventi di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione effettuati il 15 e 16 ottobre. Sulla vicenda interviene il sindaco Salvatore Quinci, che rivendica l’impegno dell’Amministrazione comunale e respinge le accuse di inerzia o mancanza di risorse. “Dal primo momento in cui è stata segnalata l’emergenza – afferma – l’Amministrazione si è attivata immediatamente, anche con la chiusura temporanea del plesso, per consentire gli interventi necessari”. Il primo cittadino assicura inoltre di aver manifestato la disponibilità del Comune a sostenere eventuali ulteriori spese e di aver sollecitato personalmente la dirigente scolastica ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare alunni e personale.

Quinci contesta anche le critiche sulla programmazione degli interventi, sostenendo che le richieste vengono generalmente avanzate dalle dirigenze scolastiche durante il periodo di Carnevale, anziché all’inizio dell’anno scolastico. “Sulla sicurezza dei bambini non accetto il rimbalzo di responsabilità», sottolinea il sindaco, riconoscendo ai genitori il diritto di pretendere ambienti scolastici sicuri e puliti. Allo stesso tempo, richiama gli obblighi che la normativa attribuisce ai dirigenti scolastici in materia di sicurezza e tutela della salute”. Il Comune conferma la disponibilità a collaborare per risolvere il problema, ma Quinci chiede che ciascuno faccia la propria parte: “Continueremo a fare ciò che ci compete, ma pretendo che tutti facciano altrettanto, senza rimpalli e senza tentare di spostare altrove responsabilità che devono essere esercitate fino in fondo”.