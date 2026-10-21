Acquisto case, a San Vito servono 10,7 anni di stipendio. A Trapani solo 4,4

Il divario tra il costo degli immobili e i redditi dei residenti cambia sensibilmente da un comune all’altro della provincia di Trapani. A San Vito Lo Capo occorrono 10,7 anni di stipendio netto medio per acquistare un’abitazione di 80 metri quadrati, mentre nel capoluogo il rapporto scende a 4,4 anni. È quanto emerge dal confronto tra i prezzi delle case e il reddito netto medio dichiarato nei 24 comuni della provincia, elaborato e consultabile attraverso il portale Quadrivo. L’analisi mette in evidenza quanto il mercato immobiliare possa incidere diversamente sulla capacità di acquisto delle famiglie, a seconda del territorio in cui si sceglie di vivere. San Vito Lo Capo si colloca tra le realtà in cui il peso dei prezzi immobiliari rispetto ai redditi risulta più elevato, in un contesto in cui la domanda legata all’attrattività turistica può contribuire a sostenere il valore degli immobili.

A Trapani, invece, il rapporto tra costo di una casa di 80 metri quadrati e reddito netto medio dichiarato è decisamente più contenuto. La differenza tra i due comuni restituisce una fotografia delle disuguaglianze territoriali nell’accesso alla proprietà, mostrando come lo stesso obiettivo abitativo possa richiedere uno sforzo economico molto diverso all’interno della medesima provincia. Il dato degli anni di stipendio rappresenta un indicatore comparativo: non equivale necessariamente al tempo effettivo necessario per acquistare casa, perché non considera le spese quotidiane, la possibilità di risparmio, gli eventuali mutui e altri costi legati all’acquisto.

Il confronto completo, con i dati relativi a tutti i 24 comuni del trapanese, è disponibile sul sito di Quadrivo: https://quadrivo.it/prezzi-case/provincia/trapani