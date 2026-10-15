Mobility Expo by SM a Palermo, le auto dei sogni in mostra a Piazza Castelnuovo

PALERMO (ITALPRESS) – Un’anteprima nazionale assoluta, tre novità non ancora commercializzate e per la prima volta esposte in Sicilia, oltre alle più recenti proposte di dieci marchi automobilistici, saranno protagoniste del Mobility Expo by SM, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre in Piazza Castelnuovo, a Palermo. La manifestazione, organizzata dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo, offrirà al pubblico non soltanto l’opportunità di conoscere da vicino alcuni dei modelli più recenti del mercato, attraverso un’esposizione all’aperto visitabile gratuitamente giorno e notte, ma anche un percorso tra ambiente, storia, tecnologia e sicurezza stradale. Tra i nuovi partner figura l’Automobile Club d’Italia (ACI), che dedicherà particolare attenzione ai temi della sicurezza stradale. Spazio anche alla formazione e alla ricerca con la partecipazione dell’Università degli Studi di Palermo, presente con il Museo dei Motori e dei Meccanismi e con il team Apex, che esporrà la monoposto progettata e realizzata dagli studenti di Ingegneria. A loro si affiancheranno i colleghi dell’Università di Messina, con il team Zancle E-Drive, e dell’Università di Catania, a completare una rappresentanza dei tre atenei siciliani. Accanto alle vetture di oggi e alle tecnologie di domani, troveranno spazio anche le automobili d’epoca con l’Heritage Red Carpet, una selezione di modelli che hanno segnato la storia dell’automobile a partire dagli anni Cinquanta.

Di mobilità, sicurezza e città intelligenti si parlerà anche venerdì 23 ottobre, subito dopo la cerimonia inaugurale prevista alle ore 10, nel corso della tavola rotonda dedicata al futuro della mobilità. Al confronto parteciperanno Maurizio Carta, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Gianfranco Fenocchio, General Manager di Bosch Engineering Italy, e rappresentanti dell’ACI e dell’Università. Le conclusioni saranno affidate a Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo. Sul fronte automobilistico, a rappresentare i dieci marchi partecipanti saranno le concessionarie ufficiali Astercar (Kia e Mazda), Nuova Cori (Honda), R.Star (Chery, Jaecoo, Lepas e Omoda) e Stellantis & You (Fiat e Lancia), alle quali si affiancherà BYD. L’esposizione comprenderà una selezione di modelli elettrificati, dalle piccole vetture destinate alla mobilità urbana ai SUV di ultima generazione. Per la prima volta in Sicilia saranno inoltre esposte la Fiat Grizzly, nelle due versioni tradizionale e Fastback, e la Lancia Gamma, tre novità non ancora commercializzate. A completare la presenza dei due marchi italiani saranno la Fiat Topolino e la Lancia Ypsilon. Honda sarà rappresentata dai SUV CR-V e HR-V, mentre Chery e Lepas esporranno rispettivamente Tiggo 9 e L8. Tre i modelli proposti da Omoda – 5 BEV, 7 SHS-P e 9 SHS-P – e altrettanti quelli di Jaecoo, con 5 SHS-H, 7 SHS-P e 8 SHS-P.Kia sarà presente con EV2 e Seltos, mentre Mazda proporrà la CX-5. Accanto all’esposizione statica, i visitatori potranno prenotare test drive su una selezione di vetture messe a disposizione dalle concessionarie partecipanti, per approfondirne le caratteristiche e valutarne direttamente il comportamento su strada. Il Mobility Expo by SM sarà visitabile gratuitamente per tutte e tre le giornate, con le vetture che rimarranno in esposizione in Piazza Castelnuovo 24 ore su 24, fino a domenica 25 ottobre. Media partner della manifestazione saranno l’agenzia di stampa Italpress e il gruppo Giornale di Sicilia, con TGS e RGS.

– foto ufficio stampa Stratos DMP –

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