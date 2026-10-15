A Erice la Veglia Missionaria per il centenario della Giornata Mondiale

Sabato 17 ottobre, con inizio alle ore 19, presso la Parrocchia Cristo Re nel quartiere di San Giuliano di Erice Casa Santa si terrà la Veglia diocesana per la Giornata Missionaria Mondiale, guidata quest’anno dal tema «Uno in Cristo, uniti nella missione». L’appuntamento assume un valore storico particolare poichè celebra la centesima edizione della Giornata, istituita nel 1926 da Papa Pio XI. Nel corso della veglia, arricchita da testimonianze video, la comunità diocesana si raccoglierà in preghiera e riflessione per rinnovare l’impegno e la solidarietà verso le missioni di tutto il mondo. Le testimonianze in video saranno di:

P. Raja Godi Ammana: Sacerdote indiano della diocesi di Eluru, impegnato in una zona poverissima nello sviluppo di mense per i poveri, scuole per oltre 400 bambini, centri di accoglienza per lebbrosi e progetti di promozione femminile.

Sacerdote indiano della diocesi di Eluru, impegnato in una zona poverissima nello sviluppo di mense per i poveri, scuole per oltre 400 bambini, centri di accoglienza per lebbrosi e progetti di promozione femminile. P. Mario Ramón Zacarías Ocampo: Sacerdote argentino della diocesi di Valle de Chalco in Messico, attivo nella pastorale sociale all’interno di una periferia segnata da forti disagi e problemi di criminalità.

Sacerdote argentino della diocesi di Valle de Chalco in Messico, attivo nella pastorale sociale all’interno di una periferia segnata da forti disagi e problemi di criminalità. Don Maurizio Piacentino, trapanese, presbitero “fidei donum” nella Diocesi di Rabat (Marocco)