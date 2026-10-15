Trapani: lavori iniziati in Viale delle Sirene, nuove barriere contro le mareggiate. VIDEO

Sono iniziati a Trapani i lavori in Viale delle Sirene per la sistemazione dei marciapiedi e la protezione delle mura dalle mareggiate, sempre più frequenti e pericolose. L’intervento punta a mettere in sicurezza un tratto della scogliera Nord della città, interessato negli ultimi tempi da crolli e cedimenti, tutelando anche i pedoni e le attività commerciali della zona. A fare il punto è il sindaco Giacomo Tranchida, che sottolinea le criticità riscontrate nell’area: “Come noto, il tratto di marciapiede ha subito crolli e cedimenti improvvisi a causa dell’erosione marina e dell’innalzamento del livello del mare, ma anche, verosimilmente, per lavori non fatti a regola d’arte in passato”. Per individuare le problematiche presenti sotto la pavimentazione è stata effettuata un’indagine con georadar, che ha consentito di approfondire le criticità e verificare i diversi punti vulnerabili.

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Le operazioni proseguono anche in condizioni meteorologiche avverse, con le mareggiate che in questi giorni raggiungono direttamente il marciapiede. Per contrastare l’azione del mare, l’intervento prevede anche la realizzazione di una barriera protettiva, oltre alla soffolta, una struttura sommersa progettata per attenuare la forza delle onde. Attualmente l’impresa è impegnata nella costruzione della soffolta nel tratto antistante piazza Vittorio Emanuele. Successivamente i lavori interesseranno Viale delle Sirene. Previsto anche il posizionamento in mare di massi e scogli per creare un’ulteriore protezione delle mura e ridurre l’impatto delle mareggiate sulla scogliera Nord. “È un intervento necessario e fondamentale per garantire la protezione futura della scogliera Nord della città di Trapani, la sicurezza delle persone, ma anche a vantaggio delle attività commerciali che operano in quell’area di una bellezza strepitosa”, conclude Tranchida.