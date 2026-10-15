Egadi, la proposta di Forza Italia al sindaco. Malumori in maggioranza

Tensioni politiche alle Isole Egadi, dove gli equilibri della maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale rischiano di aprire una nuova fase di incertezza. Al centro del confronto, le manovre per un possibile ingresso di Fratelli d’Italia nella giunta, un’operazione che starebbe incontrando resistenze all’interno della stessa maggioranza. Secondo la ricostruzione riferita da Forza Italia, nelle interlocuzioni politiche sarebbe intervenuto anche il deputato regionale Giuseppe Bica, per verificare le condizioni di un’intesa che consentirebbe al partito di ottenere una propria rappresentanza nell’esecutivo. L’ipotesi avrebbe però provocato la reazione contraria di alcuni esponenti della maggioranza, tra cui l’assessora Dafne Borgia, la presidente del Consiglio comunale Montoleone e alcuni consiglieri. Il gruppo avrebbe manifestato la disponibilità a passare all’opposizione qualora gli attuali equilibri venissero modificati per favorire l’ingresso di Fratelli d’Italia.

In questo scenario, Forza Italia prende le distanze dalla partita sulle poltrone e invita l’amministrazione a concentrarsi sulle priorità del territorio. Dopo un’estate caratterizzata da criticità nell’approvvigionamento idrico, nei trasporti e nell’erogazione dell’energia elettrica, gli azzurri chiedono di avviare immediatamente la programmazione della prossima stagione turistica. Nel periodo di Ferragosto, le presenze nell’arcipelago avrebbero raggiunto quota settantacinquemila-ottantamila, mettendo sotto pressione servizi e infrastrutture. Per Forza Italia, questi numeri confermano l’attrattività delle Egadi, ma evidenziano anche la necessità di interventi concreti per garantire servizi adeguati a residenti, visitatori e operatori economici. Il messaggio politico è chiaro: mettere da parte le manovre interne e lavorare fin da subito per il futuro dell’arcipelago. La preoccupazione è che le tensioni nella maggioranza possano rallentare l’azione amministrativa proprio in una fase decisiva per organizzare la prossima estate. Resta da capire se il confronto porterà a una ricomposizione degli equilibri politici o se si aprirà una vera crisi. Nel frattempo, Forza Italia richiama tutti alle responsabilità: alle Egadi, la prossima stagione turistica si prepara adesso, non a ridosso dell’estate.