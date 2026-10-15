Caso Armao, Schifani sentito oltre due ore davanti alla commissione Antimafia all’Ars

PALERMO (ITALPRESS) – E’ terminata l’audizione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, davanti alla commissione Antimafia dell’Ars dopo l’ultima inchiesta per corruzione che ha riguardato l‘ex consulente giuridico del Governatore, Gaetano Armao, accusato di corruzione. Il contenuto dell’audizione, durata oltre due ore e mezza, è stato secretato. La commissione, presieduta da Antonello Cracolici, ha anche convocato gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti nella vicenda Armao.

Il Governatore si è presentato puntualmente, alle 12, negli uffici della antimafia regionale, presieduta da Antonello Cracolici. La commissione, oltre a Schifani, ha anche convocato gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti nella vicenda Armao. Convocato anche il responsabile Anticorruzione della Regione. L’audizione si è tenuta rigorosamente a porte chiuse.

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