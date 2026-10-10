Mazara ricorda Maria Cristina Gallo a un anno dalla scomparsa: sala lettura intitolata alla sua memoria

A un anno dalla scomparsa di Maria Cristina Gallo, Mazara del Vallo ne rinnova il ricordo e rilancia il suo impegno per il diritto alla salute, la prevenzione e una sanità capace di dare risposte concrete ai cittadini. La città vuole custodire l’eredità della donna, che ha trasformato una dolorosa vicenda personale in una battaglia collettiva, portando all’attenzione pubblica le criticità del sistema sanitario. Nel giorno dell’anniversario, l’Amministrazione comunale ha scelto di ricordarla anche attraverso due gesti simbolici: l’intitolazione della sala lettura della Biblioteca comunale e l’illuminazione in rosa dell’Arco Normanno, segno di memoria e di impegno per il diritto alla salute.

L’impegno per una sanità migliore

Nel messaggio dedicato a Cristina Gallo, il Comune sottolinea il valore civile della sua battaglia e la necessità di proseguirla, affinché nessun altro debba trovarsi ad affrontare le stesse difficoltà. “Cristina ha avuto il coraggio di trasformare una sofferenza personale in una battaglia collettiva. Ha lottato perché nessun altro dovesse trovarsi nella sua stessa condizione”, si legge nella nota. La sua storia, secondo l’Amministrazione, ha superato i confini cittadini, diventando un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di non voltarsi dall’altra parte davanti alle difficoltà degli altri. In questa direzione si inserisce anche il sostegno annunciato alla neo-associazione C.R.I.S., che potrà contare sulla vicinanza dell’intera Amministrazione comunale nelle proprie iniziative, con particolare attenzione alla prevenzione e alla richiesta di cambiamenti concreti nel sistema sanitario. “Lavorare per una sanità migliore è un impegno da portare avanti quotidianamente e una sfida che riguarda tutta la città. Cristina l’ha iniziata e noi abbiamo il dovere di continuarla”, è il messaggio del Comune.

Il ricordo attraverso la cultura e i bambini

Accanto alla battaglia per la salute, Mazara del Vallo intende ricordare anche l’impegno di Maria Cristina Gallo per i più piccoli. La donna credeva nel valore della cultura, della conoscenza e dell’educazione come strumenti fondamentali per consentire ai bambini di crescere liberi e consapevoli. Da qui la scelta di dedicare alla sua memoria la sala lettura della Biblioteca comunale, un luogo che richiama proprio quei valori nei quali Cristina credeva. L’illuminazione in rosa dell’Arco Normanno completa le iniziative commemorative, con un messaggio che lega il ricordo personale alla sensibilizzazione sul diritto alla salute.

“Una comunità più giusta e solidale”

Nel concludere il proprio messaggio, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a trasformare la memoria in un impegno quotidiano, andando oltre la commemorazione dell’anniversario. “Oggi ricordiamo Cristina, ma non basta. Dobbiamo provare a essere, ogni giorno, una comunità un po’ più simile a quella in cui lei credeva, cioè più giusta, più solidale, più attenta agli altri”, sottolinea il Comune. Un’eredità che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà continuare a tradursi in iniziative concrete per la sanità, la prevenzione e la crescita culturale della comunità mazarese.