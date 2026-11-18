Terremoto politico a Marsala: il consigliere comunale Michele Gandolfo lascia Sud Chiama Nord e aderisce a Controcorrente, il movimento fondato da Ismaele La Vardera. Con lui anche Giovanni Arini, che abbandona il ruolo di coordinatore cittadino del partito di Cateno De Luca. Alla base della decisione c’è la svolta politica di De Luca e il suo avvicinamento all’area del centrodestra e a Giorgia Meloni. Gandolfo non nasconde la propria delusione per una scelta che, a suo giudizio, segna una rottura con i valori originari del movimento al quale aveva aderito.

“Senza alcuna informazione preventiva, il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha deciso di andare con Giorgia Meloni. Una decisione politica che non rispecchia la mia visione politica e i valori che ho sposato quando mi sono avvicinato al movimento di De Luca”, dichiara il consigliere comunale. Da qui la decisione di proseguire il proprio percorso politico con La Vardera, senza considerare il passaggio come un cambio di posizione personale, ma come una conseguenza della nuova direzione intrapresa dal partito. “Non sono io che cambio, ma il contenitore che avevo che ha virato a destra. Oggi finalmente mi sento a casa e con me, in questo percorso, avrò accanto anche Giovanni Arini, che lascia il ruolo di coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord e che vive i miei stessi sentimenti”.

Gandolfo guarda dunque alla nuova esperienza politica con Controcorrente, rivendicando la volontà di mantenere una linea di opposizione rispetto all’attuale scenario politico. “Siamo due anime Controcorrente e non vediamo l’ora di tornare al lavoro continuando a combattere la banda bassotti”, conclude il consigliere, utilizzando un’espressione polemica per ribadire il proprio posizionamento politico.